Украина недосчиталась денег на достройку дамбы для полной водной блокады Крыма

Украина недосчиталась денег на достройку дамбы для полной водной блокады Крыма
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Киев опроверг информацию о прорыве на Северо-Крымском канале

Капитальная украинская дамба на Северо-Крымском канале до сих пор не достроена. Проблемы с работами вокруг объекта не позволяют в полной мере обеспечить блокаду воды для российского полуострова. Такое заявление сделал так называемый полпред президента Украины в "Автономной республике Крым" Антон Кориневич.

Во время выступления на пресс-конференции чиновник сообщил, что позиция официального Киева по водной блокаде неизменна – украинские власти восстановят водоснабжение по каналу лишь после "деоккупации" полуострова.

Кориневич также опроверг сообщения о том, что временная дамба протекает и пропускает воду – по словам представителя Незалежной, информация не соответствует действительности, никакой аварийной ситуации на объекте, благодаря которому сейчас обеспечивается водная блокада Крыма, не наблюдается.

"Ничего там не прорвало, все нормально – вода в Крым не течет", – приводит УНИАН заявление украинского чиновника.

Он также отметил, что возникла проблема с нехваткой финансирования по возведению капитальной дамбы. Однако и указанных 80 процентов вполне хватает для того, чтобы обеспечить полное перекрытие воды крымчанам. 

Капитальная дамба расположена на 107-м километре канала, временная – на 91-м. По информации источника, Кориневич еще в феврале заявлял о планах украинской администрации по завершению объекта для исключения попадания воды на полуостров и эффективной мелиорации юга Херсонской области.

В июне сообщалось о том, что дамба на 91-м километре Северо-Крымского канала начала разрушаться – после семи лет работ объект стал размываться из-за осадков и недостаточной укрепленности.

Источник: УНИАН
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость268747
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Телефон что-то намудрил))):
нпосол екает читать-не протекает.
Гость268747
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Чушь полная.В Крым из Украины по Северо-Крымскому каналу сейчас нпосол екает ни капли воды.Да этого и не может быть,потому что этот канал на украинской территории уже много лет засыпается самосвалами грунта и строительного мусора,на всем протяжении.Кто не верит-посмотрите хоть спутниковую "Гугл-карту".Там можно увидеть,что этого канала уже как такового и нет.
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