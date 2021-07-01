Киев опроверг информацию о прорыве на Северо-Крымском канале

Капитальная украинская дамба на Северо-Крымском канале до сих пор не достроена. Проблемы с работами вокруг объекта не позволяют в полной мере обеспечить блокаду воды для российского полуострова. Такое заявление сделал так называемый полпред президента Украины в "Автономной республике Крым" Антон Кориневич.

Во время выступления на пресс-конференции чиновник сообщил, что позиция официального Киева по водной блокаде неизменна – украинские власти восстановят водоснабжение по каналу лишь после "деоккупации" полуострова.

Кориневич также опроверг сообщения о том, что временная дамба протекает и пропускает воду – по словам представителя Незалежной, информация не соответствует действительности, никакой аварийной ситуации на объекте, благодаря которому сейчас обеспечивается водная блокада Крыма, не наблюдается.

"Ничего там не прорвало, все нормально – вода в Крым не течет", – приводит УНИАН заявление украинского чиновника.

Он также отметил, что возникла проблема с нехваткой финансирования по возведению капитальной дамбы. Однако и указанных 80 процентов вполне хватает для того, чтобы обеспечить полное перекрытие воды крымчанам.

Капитальная дамба расположена на 107-м километре канала, временная – на 91-м. По информации источника, Кориневич еще в феврале заявлял о планах украинской администрации по завершению объекта для исключения попадания воды на полуостров и эффективной мелиорации юга Херсонской области.

В июне сообщалось о том, что дамба на 91-м километре Северо-Крымского канала начала разрушаться – после семи лет работ объект стал размываться из-за осадков и недостаточной укрепленности.