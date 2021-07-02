Российский лидер задал новый тренд для подчиненных

Еще 20 лет назад в России внутренняя повестка строилась на проблемах терроризма, отсутствия выплат для бюджетников и разгулом ОПГ – этому и была посвящена первая прямая линия. На недавней пресс-конференции, считают политологи, во многом затрагивались бытовые проблемы.

По мнению ряда экспертов, президент России продемонстрировал для чиновничьего аппарата пример общения представителя власти с населением. Стоит отметить и призыв лидера РФ, адресованный главам субъектов – он посоветовал им проводить такие же прямые линии.

Григорий Добромелов, глава Департамента госконсалтинга, отметил, что "новая волна" губернаторов ведет в "Инстаграмах" прямые линии по общению с жителями. Некоторые смогли принять решение оперативно – глава Мурманской области Андрей Чибис уже назначил на 4 июля свою прямую линию.

При этом важно соблюдать грань: Добромелов напомнил, что прямая линия должна быть полноценным телевизионным диалогом и обратной связью, а не пиар-шоу и рутиной, выполняемой для галочки.

Впрочем, главы регионов и раньше заседали на прямых эфирах, но все же губернатор не так интересен, как президент, поэтому формат был не столь эффективен. Однако сейчас Путин выступил с "новым стилем коммуникации", заявил специалист в интервью для газеты "Взгляд".

"Показал, что нужно внимательно и уважительно говорить с людьми. Это урок для нашей бюрократии", – выразил уверенность Добромелов.

Схожей точкой зрения ранее поделился политолог Алексей Мартынов, заявивший о том, что для всей страны президента можно назвать главной терапией, благодаря которой госслужащие начинают выполнять свою работу, а бюрократическая машина двигается оперативнее.