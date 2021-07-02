Какой урок преподал Путин чиновникам во время прямой линии: мнение эксперта

Какой урок преподал Путин чиновникам во время прямой линии: мнение эксперта
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Российский лидер задал новый тренд для подчиненных

Еще 20 лет назад в России внутренняя повестка строилась на проблемах терроризма, отсутствия выплат для бюджетников и разгулом ОПГ – этому и была посвящена первая прямая линия. На недавней пресс-конференции, считают политологи, во многом затрагивались бытовые проблемы.

По мнению ряда экспертов, президент России продемонстрировал для чиновничьего аппарата пример общения представителя власти с населением. Стоит отметить и призыв лидера РФ, адресованный главам субъектов – он посоветовал им проводить такие же прямые линии.

Григорий Добромелов, глава Департамента госконсалтинга, отметил, что "новая волна" губернаторов ведет в "Инстаграмах" прямые линии по общению с жителями. Некоторые смогли принять решение оперативно – глава Мурманской области Андрей Чибис уже назначил на 4 июля свою прямую линию.

При этом важно соблюдать грань: Добромелов напомнил, что прямая линия должна быть полноценным телевизионным диалогом и обратной связью, а не пиар-шоу и рутиной, выполняемой для галочки.

Впрочем, главы регионов и раньше заседали на прямых эфирах, но все же губернатор не так интересен, как президент, поэтому формат был не столь эффективен. Однако сейчас Путин выступил с "новым стилем коммуникации", заявил специалист в интервью для газеты "Взгляд".

"Показал, что нужно внимательно и уважительно говорить с людьми. Это урок для нашей бюрократии", – выразил уверенность Добромелов.

Схожей точкой зрения ранее поделился политолог Алексей Мартынов, заявивший о том, что для всей страны президента можно назвать главной терапией, благодаря которой госслужащие начинают выполнять свою работу, а бюрократическая машина двигается оперативнее.

Источник: Взгляд
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость267538
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Гость265188
Как раз знакомые пытались решить проблему жилья, администрация, типа денег нет, <цензура> лесом убогие. А тут как раз "прямая линия", взяли записали видеообращение, и отправили администрации, с коментом, что копия "улетит" к ВВП, буквально через 2 часа все нашлось и теперь на личном контроле у губернатора )))
На самом деле ВВП правильно все говорит, проблема в том, что местячковы бароны на людей положили большой и толстый, им бы дачи успеть до выборов достроить да детишкам по Бугатти прикупить
Он же им дал карт бланш.
Гость267538
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Не получилось страны, не получилось. Опять махровый антикоммунизм по всем программам ТВ и СМИ.Опять предатели герои и США, США, США. Отсшаздили страну по полной и опять тоже самое. На Великой Отечественной далеко не проедешь. Опять лживые фильмы типа Подонки и пр. Не было из детей диверсантов не было. Враньё, враньё. На вранье СТРАНУ не построишь. Не пойду на выборы в стране предателей. Горбачёв член КПСС, предатель, Ельцин член КПСС предатель и т.д. КПРФ ни одного умного шага, ни одного. А Единая Россия партия ВОРОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ.
Гость265188
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Как раз знакомые пытались решить проблему жилья, администрация, типа денег нет, <цензура> лесом убогие. А тут как раз "прямая линия", взяли записали видеообращение, и отправили администрации, с коментом, что копия "улетит" к ВВП, буквально через 2 часа все нашлось и теперь на личном контроле у губернатора )))
На самом деле ВВП правильно все говорит, проблема в том, что местячковы бароны на людей положили большой и толстый, им бы дачи успеть до выборов достроить да детишкам по Бугатти прикупить
Гость271913
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какой прогресс! всего 20 лет понадобилось, чтобы заняться "бытовыми вопросами"! Только поздно пить боржоми, если почки отвалились! Кто ему сейчас поверит?
Иван
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Это в корне не правильное положение,может ВВП это и достовляет удовольстви,что после стольких лет у власти,он один может решить наболевшие вопросы.Если раньше самой большой проблемой в России были дороги,то сегодня каким то образом,решенин здвинулось с мёртвой точки,а вот жилищный вопрос,ветхое жильё и ЖКХ,это буздонная яма.Самой большой ошибкой,была программа риновации в москве,поскольку те хрущёвки ,которые сносятся в Москве,в Бурятии,или Иркутской,Кемеровской области или центральном нечернозёмье были бы божим даром,значит,надо было эти средства перераспределить.
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