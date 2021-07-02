Запад пытается втянуть Молдавию в антироссийский фронт - Додон

Запад пытается втянуть Молдавию в антироссийский фронт - Додон
Игорь Додон.. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Лидер социалистов уверен, что Вашингтон и Брюссель переключились на молдавских депутатов

Западные государства совершают активные попытки вмешательства в избирательный процесс в Молдавии в преддверии досрочных выборов в парламент. Такое заявление сделал лидер социалистической партии Игорь Додон.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что подобные попытки присутствуют со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза. В министерство иностранных дел республики соответствующие жалобы со стороны госструктур не поступали.

Однако, полагает Додон, в действительности иностранное вмешательство присутствует – не только через посла Соединенных Штатов, но и тысячи негосударственных структур.

По мнению экс-президента Молдовы, Запад раздражает несоответствие республики региональной антироссийской повестке. Пока что в стране отсутствует парламентское большинство, которое могло бы жестко действовать в соответствии с инструкциями Запада против России. Это будет проявляться как в декларативной форме, так и поддержке санкций против Москвы, либо в провокациях в Приднестровье, уверен экс-глава республики.

Лидер социалистов заявил, что финансируемые Штатами и Евросоюзом организации и движения продвигают в Молдавии лозунги против левых и вливают средства в подконтрольные себе партии, пишет РИА "Новости".

Политик также сообщил, что Соединенные Штаты и Европа не жалеют на это средств. Додон не сомневается, что подобная ситуация не может не отразиться на результатах парламентских выборов.

В апреле Додон заявлял, что действующий президент Молдавии Майя Санду не сможет удержаться полностью на посту главы государства и будет снята с должности после импичмента.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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