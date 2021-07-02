Захарова нашла объяснение словам Зеленского про единство народов

Несколько лет назад украинский комик боялся показаться глупым

Президент Незалежной Владимир Зеленский еще совсем недавно имел иную точку зрения на единство народов России и Украины, нежели сейчас. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила, какие мысли он высказывал раньше в интервью.

Так, в 2014 г. в беседе с украинской "Муниципальной газетой" резидент студии "Квартал 95" заявил, что украинцы и россияне "один народ", и сомневаться в этом не приходится: "Мы же не идиоты!" – пояснил Зеленский журналистам.

Однако уже в 2021 г. тот же Зеленский, будучи президентом Незалежной, заявил, что население двух стран "точно не один народ".

"Очевидно, за семь лет многое изменилось",

– намекнула Мария Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии напомнил о единстве народов России и Украины. Эти слова вызвали недовольство в Киеве. Однако местные СМИ быстро отыскали в архивах выступления Зеленского, когда он говорил те же самые вещи, что и Путин. Так, издание "Страна" не поленилось найти и опубликовать на своем сайте снимок газетной страницы, где нынешний глава государства рассуждал о русской литературе и единстве народов.