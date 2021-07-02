Захарова нашла объяснение словам Зеленского про единство народов

Захарова нашла объяснение словам Зеленского про единство народов
Мария Захарова. Фото:Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Несколько лет назад украинский комик боялся показаться глупым

Президент Незалежной Владимир Зеленский еще совсем недавно имел иную точку зрения на единство народов России и Украины, нежели сейчас. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила, какие мысли он высказывал раньше в интервью.

Так, в 2014 г. в беседе с украинской "Муниципальной газетой" резидент студии "Квартал 95" заявил, что украинцы и россияне "один народ", и сомневаться в этом не приходится: "Мы же не идиоты!" – пояснил Зеленский журналистам.

Однако уже в 2021 г. тот же Зеленский, будучи президентом Незалежной, заявил, что население двух стран "точно не один народ".

"Очевидно, за семь лет многое изменилось",

– намекнула Мария Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии напомнил о единстве народов России и Украины. Эти слова вызвали недовольство в Киеве. Однако местные СМИ быстро отыскали в архивах выступления Зеленского, когда он говорил те же самые вещи, что и Путин. Так, издание "Страна" не поленилось найти и опубликовать на своем сайте снимок газетной страницы, где нынешний глава государства рассуждал о русской литературе и единстве народов.

Источник: "Телеграм" Марии Захаровой ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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ГостьВк
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Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
ВК - это ВОЧЕЧЕ КОЦНУТЫЙ? Звучит громко! Для укроДУРКИ это сродни <цензура> Е Роев Подземной Скотни? Есть подозрение, что ты личный МИ НЕ ТЧ ИК ЖИДовской ЗЕлупени и его окружения!
Анального извращенца Вовку на лесоповал. Там мужики ему все вставят на место. Остальным визгунам и щенкам. Не все русские парни такие придурки как вы. Я русский. Родина-Тверская область. Заткнитесь, идиоты.
Гость264818
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Гость265067
ты жертва аборта так и не понял статью но виноваты все вокруг. Ты истинный хохол!
Вот и хохломордая жертва аборта вылезла с дебильным испражнением о смысле статьи из остатков прогнившего мозга.
трепанатор черепов
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ГостьВк
Манюня в своем репертуаре. Кидает предъявы. Плебс хавает и поднимает визг. Лежат на диване. Всех взорвали, убили, разбомбили. Здоровые на голову ее мутотень игнорят.
Ты истинный кретиноидохохол кастрюлеголовый.
Гость265067
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Гость266532
Дебил здесь один - это ты. Даже не дебил, а имбицил после трепанации сгнившего мозга.
ты жертва аборта так и не понял статью но виноваты все вокруг. Ты истинный хохол!
Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
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ГостьВк
Манюня в своем репертуаре. Кидает предъявы. Плебс хавает и поднимает визг. Лежат на диване. Всех взорвали, убили, разбомбили. Здоровые на голову ее мутотень игнорят.
ВК - это ВОЧЕЧЕ КОЦНУТЫЙ? Звучит громко! Для укроДУРКИ это сродни <цензура> Е Роев Подземной Скотни? Есть подозрение, что ты личный МИ НЕ ТЧ ИК ЖИДовской ЗЕлупени и его окружения!
Шаман
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Не забудь пыню прокомментировать, он за 7 лет таких тупостей наговорил, что на 10 зеленских хватит.
Гость266532
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Гость265067
ты дебил хоть суть статьи понял? Там не про Манюню. Там про умение переобуваться на лету и шнурки зашнуровывать.
Дебил здесь один - это ты. Даже не дебил, а имбицил после трепанации сгнившего мозга.
123
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ГостьВк
Манюня в своем репертуаре. Кидает предъявы. Плебс хавает и поднимает визг. Лежат на диване. Всех взорвали, убили, разбомбили. Здоровые на голову ее мутотень игнорят.
желаю здоровья твоей голове, а то что-то ты совсем заплошал
Гость265067
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ГостьВк
Манюня в своем репертуаре. Кидает предъявы. Плебс хавает и поднимает визг. Лежат на диване. Всех взорвали, убили, разбомбили. Здоровые на голову ее мутотень игнорят.
ты дебил хоть суть статьи понял? Там не про Манюню. Там про умение переобуваться на лету и шнурки зашнуровывать.
Гость271933
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ГостьВк
Манюня в своем репертуаре. Кидает предъявы. Плебс хавает и поднимает визг. Лежат на диване. Всех взорвали, убили, разбомбили. Здоровые на голову ее мутотень игнорят.
Кто это записал в "здоровые" безмозглых вечно пьяных хохлов? После закрытия всех психушек на украине ничего не изменилось, потому что там здоровые от психов не отличаются от слова "совсем".
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