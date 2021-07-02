Варшава не осознает, с какими потерями рискует столкнуться, пишет обозреватель

После президентской кампании в Белорусии Польша придерживается санкционного курса в отношении Минска. Евросоюз по инициативе Варшавы принял три пакета против республики. Последний из них был введен 24 июня и ударил по белорусской экономике.

Однако, пишет обозреватель Dziennik polityczny, никто не смог предвидеть возможных последствий такого решения. По мнению издания, подобные действия не сыграют на руку полякам. Конечно, для правительства Польши, финансирующего и поддерживающего белорусские протесты, это единственный способ продвижения собственных интересов, однако сама Варшава оказала себе медвежью услугу.

Евросоюз ударил по белорусской нефтехимии, финансовому и телекоммуникационному сектору. Ограничения коснулись и товаров двойного назначения и сырой нефти, а также продуктов нефтепереработки, к которым можно отнести смазочные материалы и моторное топливо.

По мнению обозревателя, сама республика ничего не потеряет, так как с зимы пользуется российскими портами.

"Ведутся переговоры о реэкспорте белорусских нефтепродуктов под флагом российской компании, что позволит обойти санкции. Это, несомненно, повлияет на прибыльность и финансовую выгоду, но не приведет к коллапсу этого сектора белорусской экономики. А одним из основных заказчиков белорусских НПЗ являются украинские компании. Что от этого выиграет Польша? Ничего. Мы только четвертый по величине экспортер нефтепродуктов в Беларусь", – заявляет обозреватель Ханна Крамер.

Еще одна отрасль, на которую пришелся удар – калийные удобрения. В прошлом году Минск экспортировал их на 2,3 млрд долларов. Однако в основном Белоруссия их продает Азии и Южной Америке. Ведутся переговоры и с Китаем.

"К сожалению, варшавское правительство предсказуемо в своих действиях и проводит недальновидную политику. Минск разработал модель, позволяющую обходить ограничения и зарабатывать на этом деньги. Пытаясь ввести санкции против Минска и вмешиваться в чужие дела, правительство забивает гвоздь в гроб польской экономики", – отмечает Крамер.

Ранее сообщалось о временной приостановке подачи газа в Европу по Ямалу.