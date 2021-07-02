Британские дипломаты высказались об отдыхе украинских футболистов в Крыму

Британские дипломаты высказались об отдыхе украинских футболистов в Крыму
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ www.globallookpress.com
Политики не оставляют спортсменов в покое перед ответственной игрой

Дипломаты Великобритании обратились к украинским футболистам накануне матча Украина – Англия в рамках четвертьфинала Евро-2020.

Британские послы вспомнили, что в последний раз сборные двух стран встречались на европейском первенстве во время Евро-2012 в Донецке. В связи с этим они выразили надежду, что футболисты Незалежной вновь смогут сыграть в Донецке в качестве хозяев поля, когда Донбасс станет подконтролен Киеву. Более того, отдохнуть после игрового сезона украинским футболистам пожелали в Крыму.

Матч Украина-Англия состоится 3 июля на стадионе в Риме.

В 2012 году встреча команд двух стран завершилась победой англичан.

Ранее на Украине представили форму для футбольной сборной, где на желто-синей футболке изображена карта Незалежной вместе с Крымом, а на спине написан лозунг местных националистов "Слава Украине!"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Киева избавить футбол от политики. В итоге украинцам пришлось изменить дизайн формы для выходящих на поле спортсменов, но в продажу болельщикам поступил первоначальный вариант. 

Николай ВИКТОРОВ

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