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Дипломаты Великобритании обратились к украинским футболистам накануне матча Украина – Англия в рамках четвертьфинала Евро-2020.
Британские послы вспомнили, что в последний раз сборные двух стран встречались на европейском первенстве во время Евро-2012 в Донецке. В связи с этим они выразили надежду, что футболисты Незалежной вновь смогут сыграть в Донецке в качестве хозяев поля, когда Донбасс станет подконтролен Киеву. Более того, отдохнуть после игрового сезона украинским футболистам пожелали в Крыму.
We hope that in the nearest future, the Ukrainian national team will again be able to play a home game in Ukrainian-controlled #Donetsk, and then go for a post-season holiday to 🇺🇦 #Crimea.— UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) July 2, 2021
UK is Ukraine’s partner, friend and supporter in security, reforms and development.
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Матч Украина-Англия состоится 3 июля на стадионе в Риме.
В 2012 году встреча команд двух стран завершилась победой англичан.
Ранее на Украине представили форму для футбольной сборной, где на желто-синей футболке изображена карта Незалежной вместе с Крымом, а на спине написан лозунг местных националистов "Слава Украине!"
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Киева избавить футбол от политики. В итоге украинцам пришлось изменить дизайн формы для выходящих на поле спортсменов, но в продажу болельщикам поступил первоначальный вариант.
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