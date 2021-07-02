Политики не оставляют спортсменов в покое перед ответственной игрой

Дипломаты Великобритании обратились к украинским футболистам накануне матча Украина – Англия в рамках четвертьфинала Евро-2020.

Британские послы вспомнили, что в последний раз сборные двух стран встречались на европейском первенстве во время Евро-2012 в Донецке. В связи с этим они выразили надежду, что футболисты Незалежной вновь смогут сыграть в Донецке в качестве хозяев поля, когда Донбасс станет подконтролен Киеву. Более того, отдохнуть после игрового сезона украинским футболистам пожелали в Крыму.

We hope that in the nearest future, the Ukrainian national team will again be able to play a home game in Ukrainian-controlled #Donetsk, and then go for a post-season holiday to 🇺🇦 #Crimea.

UK is Ukraine’s partner, friend and supporter in security, reforms and development.

2/2 — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) July 2, 2021

Матч Украина-Англия состоится 3 июля на стадионе в Риме.

В 2012 году встреча команд двух стран завершилась победой англичан.

Ранее на Украине представили форму для футбольной сборной, где на желто-синей футболке изображена карта Незалежной вместе с Крымом, а на спине написан лозунг местных националистов "Слава Украине!"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Киева избавить футбол от политики. В итоге украинцам пришлось изменить дизайн формы для выходящих на поле спортсменов, но в продажу болельщикам поступил первоначальный вариант.