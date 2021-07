Дипломаты Великобритании обратились к украинским футболистам накануне матча Украина – Англия в рамках четвертьфинала Евро-2020.

Британские послы вспомнили, что в последний раз сборные двух стран встречались на европейском первенстве во время Евро-2012 в Донецке. В связи с этим они выразили надежду, что футболисты Незалежной вновь смогут сыграть в Донецке в качестве хозяев поля, когда Донбасс станет подконтролен Киеву. Более того, отдохнуть после игрового сезона украинским футболистам пожелали в Крыму.

We hope that in the nearest future, the Ukrainian national team will again be able to play a home game in Ukrainian-controlled #Donetsk, and then go for a post-season holiday to 🇺🇦 #Crimea.

UK is Ukraine’s partner, friend and supporter in security, reforms and development.

2/2