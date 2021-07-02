Сигналы из Киева не способствуют проведению переговоров

Подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 2 июля.

"Никакие шаги в этом плане не предпринимаются",

– сообщил Песков, указав, что сигналы из Киева, в том числе отказ Зеленского считать народы двух стран родственными, не способствуют переговорному процессу.



О возможности прямых переговоров с Зеленским Путина спросили в ходе прямой линии 30 июня. Российский лидер отметил, что от диалога не отказывается, однако не видит необходимости во встрече, поскольку все равно все решения за Киев принимают в Вашингтоне и Париже.

Зеленский не обиделся на эти слова, хотя и счел их столь же странными, как если бы россиянам предложили отказаться от выборов, раз все решения принимает Кремль.