В Кремле прокомментировали планы встречи Путина с Зеленским

Сигналы из Киева не способствуют проведению переговоров

Подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 2 июля.

"Никакие шаги в этом плане не предпринимаются",

– сообщил Песков, указав, что сигналы из Киева, в том числе отказ Зеленского считать народы двух стран родственными, не способствуют переговорному процессу. 

О возможности прямых переговоров с Зеленским Путина спросили в ходе прямой линии 30 июня. Российский лидер отметил, что от диалога не отказывается, однако не видит необходимости во встрече, поскольку все равно все решения за Киев принимают в Вашингтоне и Париже.

Зеленский не обиделся на эти слова, хотя и счел их столь же странными, как если бы россиянам предложили отказаться от выборов, раз все решения принимает Кремль. 

Источник: РИА ФАН
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость264761
Пожаловаться Ответить
"Зеленский не обиделся на эти слова, хотя и счел их столь же странными, как если бы россиянам предложили отказаться от выборов, раз все решения принимает Кремль."

Сравнил хрен с пальцем, клоун.
1
новости партнеров

Оружейный экспорт на Украине обвалился из-за России - эксперт

Киев начал активное восстановление военной промышленности

Дело в "Газпроме": на Украине началась паника из-за дефицита газа

У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1712 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей