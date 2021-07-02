Украинским властям остается только развернуть информационную войну против жителей полуострова

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на закон Верховной рады Украины о коренных народах, одобренный накануне. По мнению госслужащего, документ стал подтверждением тому, что Киев не верит в то, что полуостров когда-то вновь станет регионом в составе Незалежной.

Политик напомнил, что закон не признает коренными народами русских, русинов и венгров, нацменов также лишили прав на использование родного языка в школах.

По словам Аксенова, ситуация наглядно демонстрирует позицию официального Киева в отношении Крыма: украинская администрация не верит в "реинтеграцию" с полуостровом, поэтому готова пообещать крымским татарам, караимам и крымчакам что угодно, а сам законопроект является очередным средством информационной войны против жителей полуострова.

"Ведь выполнять эти обещания все равно не придется", – написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Глава региона напомнил, что президент РФ после воссоединения России с полуостровом подписал еще в апреле 2014 года указ о реабилитации шести народов и мерах по их поддержке. Туда же вошли и крымские татары. За семилетний срок была принята Конституция республики с закреплением государственного статуса за тремя языками.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов саркастично заявил, комментируя новость о наводнении в Крыму, что теперь на небесах услышали просьбы жителей о воде, а потому "дали много сразу". Однако после такой обильной манны небесной, считает Данилов, сами крымчане и не знают, как им поступать.