Власти боятся, что ситуация может выйти из-под контроля

Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) обратилась к Министерству внутренних дел с просьбой объявить чрезвычайное положение на государственном уровне из-за растущего числа нелегальных мигрантов из Белоруссии.

Так, заместитель командующего СОГГЛ Видас Мачайтис отметил, что ситуация вызывает у властей беспокойство, поскольку ежедневно количество мигрантов растет, из-за чего появляются проблемы не только у службы, но и у государства.

Глава МИД согласился с этим заявлением, объяснив, что актуальная ситуация уже является напряженной, но хуже всего то, что она имеет тенденцию к ухудшению. Габриэлюс Ландсбергис также добавил, что Александру Лукашенко нужно лишить возможности обманом привлекать новых лиц, которые стремятся нелегально проникнуть на территорию Европейского союза.

"Цель МИД ясна – незаконно пересекшие границу Европейского союза экономические мигранты должны быть возвращены туда, откуда они прибыли",

– цитирует дипломата "Интерфакс".

Мачайтис также подчеркнул, что только за последние стуки были задержаны 150 нелегалов, которых сейчас планируют разместить в школе.

"На данный момент эти люди просто сидят на полу, поскольку на наших заставах не предполагалось такое большое количество беженцев",

– заключил заместитель главы СОГГ.

Из-за нестабильной ситуации шесть сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex приступят к патрулированию границы Литвы с Белоруссией. Французские, венгерские и германские пограничники будут работать на участках погранзастав Капчаместиса и Друскининкай.

Со временем планируется увеличить число представителей, которые будут прибывать в Литву со своей экипировкой, оружием и транспортными средствами.