Раньше лидер Украины считал, что страна заслуживает более серьезного правителя

В Сети обсуждают интервью Владимира Зеленского, которое он давал в ходе пресс-конференции со своей студией "Квартал 95", проходившей в Донецке.

У нынешнего лидера Незалежной поинтересовались, будет ли он баллотироваться на пост президента Украины. В ответ Зеленский заметил, что для такой важной должности ему не хватает мудрости.

"Я вам скажу, что популизмом заниматься не буду. Я не их тех... кто говорит, что если вы меня попросите, то я пойду в политику. Я не считаю, что я достоин этой чести. Я не считаю, что я настолько мудр, чтобы занимать такую должность. Я думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру",

– отрезал действующий президент Украины.

Также Зеленский в 2014 искренне не понимал, как украинцы могут быть против русских, потому что это – "один и тот же народ". Также он подчеркивал, что крайне важно говорить на одном языке, чтобы понимать друг друга.

Также в начале записи главе Украины рассказывают, как жители Донецка на обычных "Жигулях" загоняли украинский танк. Тогда Зеленский ответил одной весьма лаконичной фразой: "Красавцы".

Позже он, конечно, зачем дончане это делали. Выяснив, что это было сделано для защиты, Владимир Александрович еще раз похвалил смелых граждан.

В Сети заметили, что слова и действия украинского президента уж очень разнятся, поэтому посоветовали ему начать пить таблетки для памяти.

Ранее лидер Незалежной отреагировал на высказывание Владимира Путина о том, что украинцы и россияне – один народ. Зеленский не согласился с этим высказыванием, подчеркнув, что это было бы возможно только в случае, если в Москве "ходили гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг".