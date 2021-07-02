Новость о закрытии границ Белоруссией стала для МИДа Украины неожиданностью

Новость о закрытии границ Белоруссией стала для МИДа Украины неожиданностью
Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Киев уверяет, что никогда не вмешивался во внутренние дела соседнего государства

Незалежная не получала никаких официальных уведомлений от Белоруссии о закрытии общих границ. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко.

"От такого шага пострадал бы прежде всего белорусский народ", 

– подчеркнул сотрудник внешнеполитического ведомства в беседе с УНИАН. 

Также Киев "категорически" отверг упрек белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Украина якобы поставляет на территорию соседней страны оружие. Николенко заявил, что Незалежная никогда не вмешивалась во внутренние дела Республики. 

"Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции от Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности. Вместе с тем, позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения", 

– отрезал Николенко, добавив, что никакие действия Лукашенко не заставят граждан Белорусии от украинцев и от самой Украины как страны, в которой уважают и защищают права человека. 

Напомним, что сегодня, 2 июля, Лукашенко объявил, что границу Белоруссии с Украиной полностью перекроют. Соответствующее распоряжение уже было передано пограничникам. Свое решение Батька объяснил тем, что из Незалежной в Республику поступает большое количество оружия. 

Источник: УНИАН ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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