Киев уверяет, что никогда не вмешивался во внутренние дела соседнего государства

Незалежная не получала никаких официальных уведомлений от Белоруссии о закрытии общих границ. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко.

"От такого шага пострадал бы прежде всего белорусский народ",

– подчеркнул сотрудник внешнеполитического ведомства в беседе с УНИАН.

Также Киев "категорически" отверг упрек белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Украина якобы поставляет на территорию соседней страны оружие. Николенко заявил, что Незалежная никогда не вмешивалась во внутренние дела Республики.

"Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции от Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности. Вместе с тем, позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения",

– отрезал Николенко, добавив, что никакие действия Лукашенко не заставят граждан Белорусии от украинцев и от самой Украины как страны, в которой уважают и защищают права человека.

Напомним, что сегодня, 2 июля, Лукашенко объявил, что границу Белоруссии с Украиной полностью перекроют. Соответствующее распоряжение уже было передано пограничникам. Свое решение Батька объяснил тем, что из Незалежной в Республику поступает большое количество оружия.