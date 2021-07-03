Республиканцы блокируют принятие важного решения

Государственный департамент США испытывает серьезные кадровые проблемы. Сенат не может утвердить 13 кандидатур на ключевые должности, и виной тому – российский газопровод.

Как сообщает NBC, сенатор от республиканской партии Тед Круз блокирует принятие решения, пытаясь таким образом надавить на администрацию Джо Байдена. Республиканец настаивает на жестких мерах противодействия завершению строительства "Северного потока-2".

Напомним, ранее в США отказались от введения новых санкций против российского газопровода, признав, что оказать влияние на практически завершенный проект это не сможет. Однако Круза подобное решение не устроило. Он настаивает, что действующая администрация президента должна отменить отказ от рестрикций в отношении Nord Stream 2 AG.

Сенатор заблокировал всего 13 кандидатур в Госдеп, которые, в большинстве своем, никак не связаны с политикой США в отношении трубопровода. Среди них будущий помощник госсекретаря по разведке, его секретарь, два замминистра – одни из самых престижных должностей в департаменте, а также выбранный Байденом помощник секретаря по международным делам о наркотиках. Почему республиканец сделал именно такой выбор кандидатур – не объясняется.

После отмены новых санкций против "Северного потока-2" администрация Байдена заявила, что решение полностью отвечает интересам нацбезопасности США. К тому же, против них выступил один из ключевых союзников страны – Германия.

Однако американские чиновники продолжают настаивать, что российский газовый проет представляет серьезную опасность, в первую очередь, для Украины, которая рискует остаться без транзита топлива в Европу.