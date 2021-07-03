Политик заявил, что все надежды можно возлагать на Литву и США

Европейский союз не испытывает желания принимать очередные санкционные меры против России. Такое заявление сделал экс-глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

Политик выразил сожаление из-за позиции Брюсселя. Бывший министр признал, что украинская администрация хотела бы увидеть подобное развитие сценария, однако речь идет о "стратегических действиях", несмотря на все желание официального Киева увидеть очередной санкционный удар по Москве.

"Есть ли желание у Европейского союза принимать новые санкции, разрушающие РФ? Сто процентов нет", – высказался политик в эфире украинского телеканала "Киев".

Такой подход, полагает бывший глава МИД, действует в любом государстве, входящем в состав Евросоюза. При этом Климкин не исключил, что исключение может составить Литва, а также Соединенные Штаты. Здесь политик уточнил, что ограничения со стороны США будут гарантированы лишь в том случае, если Вашингтон решит, что не сможет достигнуть договоренностей с Москвой.

Политик также коснулся темы "Северного потока – 2". Украинские власти, считает Климкин, уже "проиграли битву" и не смогли отстоять свои интересы, так как газопровод будет запущен.

Недавно экс-глава украинской дипломатии обрушился с критикой на немецкого канцлера Ангелу Меркель. Бывший министр выразил недовольство внешней политикой главы правительства ФРГ за ее инициативу по проведению саммита лидеров стран Европейского союза с президентом России Владимиром Путиным. Климкин заявил, что нежелательность переговоров с российской стороной на высшем уровне закреплена в Европа в документах, а французский и немецкий лидеры могут проводить встречи с российским коллегой столько, сколько захотят.