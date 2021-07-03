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Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий стратегию национальной безопасности Российской Федерации. Акт вступил в силу 2 июля, со дня подписания главой государства.
Стратегия нацбезопасности РФ является основополагающим источником для планирования и распределения национальных интересов и приоритетов. В документе говорится о целях государства по укреплению политического курса – как во внешнем, так и внутреннем направлении, обеспечении развития страны. Прошлую редакцию стратегии глава государства утвердил в конце 2015 года.
Действующий вариант стратегии ставит в наивысший приоритет сбережение народа в РФ, также говорится о стремлении государства к обеспечению доверия и безопасности на международном уровне. Подчеркивается, что в ответ на недружественные меры РФ правомерна использовать как ассиметричные, так и ассиметричные меры в случае угрозы государственному суверенитету и территориальной целостности.
В качестве нового приоритета ставится кибербезопасность из-за попыток вмешательства во внутрироссийские дела с использованием информационных технологий.
Для обеспечения безопасности в эконмической сфере государство определило цели по повышению конкурентоспособности и устойчивости к внешним и внутренним угрозам, а также по опережению темпов мирового роста экономики.
Днем ранее российский лидер провел совещание с Совбезом, на котором обсудил цифровизацию в рамках обеспечения нацбезопасности, о чем сообщали "Известия".
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