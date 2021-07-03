"Обычная практика": в Киеве опровергли слова Лукашенко о закрытии границ

"Обычная практика": в Киеве опровергли слова Лукашенко о закрытии границ
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Местные пограничники заявили, что ситуация на пропускных пунктах не менялась

Пограничная служба Украины сообщила об обстановке на границе с Белоруссией за прошедшие сутки. Отмечается, что за день никаких изменений не наблюдалось, число пропускных операций не сокращалось.

Таким образом погранслужба отреагировала на недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщившего об участии украинской стороны вместе с Западом в создании "спящих" террористических групп, замаскированных под ополчение.

Отряд так называемой самообороны, заявлял Лукашенко, по задумке ряда государств должен были в один из "дней икс" осуществить госпереворот. Приняв также во внимание информацию о поступлении большого количества оружия в Белоруссию из Украины, Минск объявил о полном перекрытии границ с Незалежной.

Позднее последовала сводка украинских пограничников, которые получили информацию от белорусской стороны об усиленной охране границ со 2 июля.

"Стоит отметить, что такое усиление – это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День Республики", – говорится на сайте погранслужбы Незалежной.

За прошедший день из Белоруссии на Украину пропустили практически 2 тыс. человек, 1,7 тысячи – в обратном направлении. В пресс-службе заявили, что никаких признаков о перекрытии границ не наблюдается.

Ранее в украинском МИД заявили, комментируя новость о закрытии границ со стороны Белоруссии, что Минск не посылал никаких официальных уведомлений, а само решение, прежде всего, идет во вред белорусским гражданам.

Источник: Государственная пограничная служба Украины ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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