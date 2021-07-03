На Украине "расшифровали" предупреждение Путина

На Украине "расшифровали" предупреждение Путина
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжение"Обычная практика": в Киеве опровергли слова Лукашенко о закрытии границ
Глава России сделал несколько однозначных намеков, считают СМИ

Во время прямой линии Владимир Путин послал Киеву несколько сигналов. Об этом пишут украинские журналисты издания "Страна.ua".

Одной из первых тем стала Украина, и, как полагают работники СМИ, неслучайно. 

"Это значит, что Украина – проблема №1 для Москвы в ее переговорах с Западом. Да и внутри страны, видимо, тоже", – указывается в статье.

Больше всего Россию беспокоит военное сотрудничество Украины со странами НАТО, опасаясь того, что уже сейчас это может привести к новым военным столкновениям. 

Также Путин намекнул Байдену, что те начинания по налаживанию отношений между США и Россией, о которых удалось договориться во время женевского саммита, могут сорваться, причем российский президент подсказал, в каком направлении, когда произошел инцидент в Черном море. 

Журналисты напоминают, что во время прямой линии Владимир Путин отметил, что даже если бы действия по защите российской границы во время захода британского эсминца привел к потоплению иностранного корабля, то это вряд ли бы обернулось войной. 

"Это явный намек на то, что в следующий раз последствия будут серьезнее", – полагают они. 

При этом российский президент отмечает, что прийти к компромиссу по украинскому вопросу с США они могут, но для этого нужно уйти от наращивания военного присутствия у российских границ и милитаризации Украины.

Однако идти на уступки в России пока не готовы, и Владимир Путин дал это прекрасно понять. Прежде всего предпринять первые шаги должен Киев, прекратив перследовать оппозицию и рускоязычное население. 

"И, видимо, если по данным пунктам не будет никаких подвижек со стороны Украины и Запада, Путин встречаться с Зеленским не планирует. По сути, изложенное выше – это и есть список условий Москвы и для Киева, и для Вашингтона с европейцами", – подытожили в статье. 

Источник: Страна.ua
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

В Сенате США начали шантажировать Байдена из-за "Северного потока-2"

Республиканцы блокируют принятие важного решения

Дело в "Газпроме": на Украине началась паника из-за дефицита газа

У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей