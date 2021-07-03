Глава России сделал несколько однозначных намеков, считают СМИ

Во время прямой линии Владимир Путин послал Киеву несколько сигналов. Об этом пишут украинские журналисты издания "Страна.ua".

Одной из первых тем стала Украина, и, как полагают работники СМИ, неслучайно.

"Это значит, что Украина – проблема №1 для Москвы в ее переговорах с Западом. Да и внутри страны, видимо, тоже", – указывается в статье.

Больше всего Россию беспокоит военное сотрудничество Украины со странами НАТО, опасаясь того, что уже сейчас это может привести к новым военным столкновениям.

Также Путин намекнул Байдену, что те начинания по налаживанию отношений между США и Россией, о которых удалось договориться во время женевского саммита, могут сорваться, причем российский президент подсказал, в каком направлении, когда произошел инцидент в Черном море.

Журналисты напоминают, что во время прямой линии Владимир Путин отметил, что даже если бы действия по защите российской границы во время захода британского эсминца привел к потоплению иностранного корабля, то это вряд ли бы обернулось войной.

"Это явный намек на то, что в следующий раз последствия будут серьезнее", – полагают они.

При этом российский президент отмечает, что прийти к компромиссу по украинскому вопросу с США они могут, но для этого нужно уйти от наращивания военного присутствия у российских границ и милитаризации Украины.

Однако идти на уступки в России пока не готовы, и Владимир Путин дал это прекрасно понять. Прежде всего предпринять первые шаги должен Киев, прекратив перследовать оппозицию и рускоязычное население.

"И, видимо, если по данным пунктам не будет никаких подвижек со стороны Украины и Запада, Путин встречаться с Зеленским не планирует. По сути, изложенное выше – это и есть список условий Москвы и для Киева, и для Вашингтона с европейцами", – подытожили в статье.