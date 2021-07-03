Японцы бьют тревогу: Россия может напасть на США

Японцы бьют тревогу: Россия может напасть на США
US Navy/www.globallookpress.com
Токио призвало Вашингтон обратить внимание на маневры Тихоокеанского флота РФ

Военные учения российского флота в районе Гавайев крайне обеспокоили Токио. Заместитель главы Минобороны Японии Ясухюдэ Накаяма провел параллель между нападением на Перл-Харбор, которое произошло в 1941 году, и нынешними маневрами российской стороны.

Госслужащий призвал американских коллег проводить политику по сдерживанию Китая, который, полагает замминистра, координирует свои учения с российской стороной. Тем не менее, уверен Ясухюдэ, РФ вряд ли станет нарушать международно-правовые нормы при осуществлении своих учебных маневров.

"Нам стоит сдерживать не только Китай, но и русских. Я не хочу напоминать о нападении 70-летней давности, но мы должны быть осторожны", – заявил чиновник.

Ситуацию прокомментировал представитель Индо-Тихоокеанского командования Соединенных Штатов Майк Кафка, заявивший о том, что американское командование наблюдает за российскими кораблями, которые действуют в международных водах в западной части Тихого океана, отмечает Express.co.

"Мы работаем в соответствии с международным морским и воздушным правом, чтобы гарантировать, что все страны могут делать то же самое без страха и соперничества для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Поскольку Россия работает в регионе, мы ожидаем от нее действий в соответствии с международным правом", – отметил капитан.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская сторона подготовила ответ на расширение Североатлантического альянса у ее рубежей. Министр указал, что у границ страны нарастают военные угрозы.

Источник: Express.co
Егор МАЛКОВ

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