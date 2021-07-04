Белорусского президента призвали поторопиться с поездкой на полуостров

Александру Лукашенко давно пора определиться с позицией по Крыму, считают в России. Такое мнение высказал депутат от региона Михаил Шеремет.



Парламентарий заявил, что лидеру Белоруссии не стоит тянуть – пора бы посетить полуостров и "занять четкую позицию по статусу Крыма", озвучил свое мнение Шеремет в разговоре с РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что крымчане с радостью примут белорусских гостей и назвал народ республики братским. Шеремет напомнил, что полуостров налаживает экономические связи с Минском – жители Крыма с удовольствием покупают товары из Белоруссии.

Ранее о признании Крыма российским высказался политолог. Он считает, что Лукашенко обозначит свою позицию по принадлежности полуострова в ближайшее время. При этом эксперт объяснил, почему президент Белоруссии не сделал этого сразу после майской встречи с Путиным в Сочи. По его мнению, Батька не хотел, чтобы это выглядело так, словно он принял решение под давлением российской стороны.

Отказ белорусов летать в Крым вызывает возмущение у россиян. Так, пользователи назвали многовекторную политику властей республики трусливой. Мол, Лукашенко заигрывает с западными странами, которые закручивают гайки, а за помощью каждый раз обращается к российскому президенту Владимиру Путину.