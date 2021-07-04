Лукашенко упрекнули за нерешительность относительно статуса Крыма

Лукашенко упрекнули за нерешительность относительно статуса Крыма
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Белорусского президента призвали поторопиться с поездкой на полуостров

Александру Лукашенко давно пора определиться с позицией по Крыму, считают в России. Такое мнение высказал депутат от региона Михаил Шеремет.

Парламентарий заявил, что лидеру Белоруссии не стоит тянуть – пора бы посетить полуостров и "занять четкую позицию по статусу Крыма", озвучил свое мнение Шеремет в разговоре с РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что крымчане с радостью примут белорусских гостей и назвал народ республики братским. Шеремет напомнил, что полуостров налаживает экономические связи с Минском – жители Крыма с удовольствием покупают товары из Белоруссии.

Ранее о признании Крыма российским высказался политолог. Он считает, что Лукашенко обозначит свою позицию по принадлежности полуострова в ближайшее время. При этом эксперт объяснил, почему президент Белоруссии не сделал этого сразу после майской встречи с Путиным в Сочи. По его мнению, Батька не хотел, чтобы это выглядело так, словно он принял решение под давлением российской стороны.

Отказ белорусов летать в Крым вызывает возмущение у россиян. Так, пользователи назвали многовекторную политику властей республики трусливой. Мол, Лукашенко заигрывает с западными странами, которые закручивают гайки, а за помощью каждый раз обращается к российскому президенту Владимиру Путину.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость273209
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Лукашенко не дурак. Он там где бабло. Кончится от рашкован- переметнется на запад. Такое вот гнилое «Союзное» государство
ГостьБ
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Гостъ
Гость273209 петушок, тебе на клык пора, чмо лживое, обоссаное и вонючее :-)
Если человек пропитан "соловьиным пометом" - это диагноз. На таких ненормальных и неадекватных и рассчитывает российское руководство, прикрывая типа патриотизмом свои воровские схемы
Гостъ
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Гость273209 петушок, тебе на клык пора, чмо лживое, обоссаное и вонючее :-)
Гость273209
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Да, вот такие друзья у России. Вроде друзья а … на деле то и нет. Как и само российское руководство - лживые, прозападные твари
Гостъ
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Ссыкотно таракану, вот его истинное лицо. Сам себе не хозяин, такой и глава страны. Скажи еще что оккупанты под ¢раку вломят аж сын блеванет.
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