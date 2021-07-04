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Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива с иронией заявил, что главу Незалежной Владимира Зеленского похитили и вместо него в президентское кресло посадили очень похожего, но другого человека.
Кива уверен, что Зеленского подменили, потому что сейчас это не тот человек, за которого голосовали украинцы, и даже нашел доказательство, которое показал своим подписчикам в "Телеграм".
В ролике будущий глава Незалежной высказывается об отношениях между народами своей страны и РФ, называя их братскими. Зеленский говорил о том, что знает много хороших россиян. Будущий президент на кадрах также отмечает, что у украинцев и русским одна кровь, они понимают друг друга, несмотря на язык.
При этом, будучи президентом Украины, Зеленский принимал русофобские решения. Глава Незалежной инициировал принятие закона о коренных народах страны. В документе из списка исключены русские.
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