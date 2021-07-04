В Киеве нашли доказательство подмены Зеленского на двойника

В Киеве нашли доказательство подмены Зеленского на двойника
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Бывший актер резко поменялся, став президентом Украины

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива с иронией заявил, что главу Незалежной Владимира Зеленского похитили и вместо него в президентское кресло посадили очень похожего, но другого человека.

Кива уверен, что Зеленского подменили, потому что сейчас это не тот человек, за которого голосовали украинцы, и даже нашел доказательство, которое показал своим подписчикам в "Телеграм".

В ролике будущий глава Незалежной высказывается об отношениях между народами своей страны и РФ, называя их братскими. Зеленский говорил о том, что знает много хороших россиян. Будущий президент на кадрах также отмечает, что у украинцев и русским одна кровь, они понимают друг друга, несмотря на язык. 

При этом, будучи президентом Украины, Зеленский принимал русофобские решения. Глава Незалежной инициировал принятие закона о коренных народах страны. В документе из списка исключены русские. 

Источник: Телеграм-канал
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гостъ
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двойника обнаружили в польском зоопарке шимпанзе вместо того что бы есть бананы пихала их себе в жоny
гость
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После принятия закона "о коренных народах Украины" русские жители Украины лишатся права выкладывать трезубец из навоза, носить вышиванку, скакать на майдане и ездить к европейским унитазам. Эту привилегию получат только потомки древних укров.
гость
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А пусть сыграет на рояле
Гость272339
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А дебил Кива не указал дату интервью? Оно было до известных событий. Тогда многие так думали. Оказалось, что все далеко не так.
Гость273289
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Да он это. Просто ему объяснили его роль и он все понял, не дурак и актер неплохой
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