Слова Трампа о "Северном потоке - 2" прояснили

Слова Трампа о "Северном потоке - 2" прояснили
Дональд Трамп. Фото: POOL/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Экс-президент США всего лишь пиарится на заявлениях о российском газопроводе

Накануне Дональд Трамп провел очередной митинг во Флориде. Во время своего выступления перед поддерживающими его американцами бывший глава Белого дома, пытаясь набрать себе очков, громко заявил, что ему удалось затруднить строительство "Северного потока – 2". В России слова Трампа об остановке газопровода прояснили. 

Трамп говорил, что он остановил газопровод, который был источником доходов Москвы. А вот нынешний президент Джо Байден, наоборот, дал "Северному потоку – 2" зеленый свет, пожаловался миллиардер. 

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер опроверг слова Трампа. Специалист указал на то, что если бы Трампу удалось остановить "Северный поток – 2", то проекта сейчас бы уже не было. По его словам, Трамп пиарится, ведь ничего общего с реальностью его заявление не имеет.

К тому же, Брутер в разговоре с RT обратил внимание на то, что Байден не вводит санкции против газопровода, потому что они бесполезны. Ведь ограничительные меры против строительства, поясняет эксперт, уже не помогут – труба практически уложена. Объявлять рестрикции против немецких получателей нашего газа – опасно. Трамп же на столь решительный шаг не пошел. 

Ранее стало известно, что в Сенате шантажируют Байдена из-за "Северного потока – 2".

Источник: RT ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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То что он по¢рать год сходить не может не значит что с СП2 проблемы
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