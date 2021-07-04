Берлин и Париж хотят сами вести переговоры с Москвой

В Польше никак не могут перестать негодовать из-за предложения канцлера ФРГ Ангелы Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит ЕС, которое поддержал лидер французов Эммануэль Макрон. Глава аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау заявил, что политики сделали это не просто так.

Эксперт остался недоволен тем, что Меркель и Макрон не учли мнения Польши и Прибалтики, когда озвучивали эту идею, решив, что эти страны так же настроены на диалог с Россией. В конце концов государства, не желающие налаживать отношения с Москвой, похоронили эту инициативу. Несмотря на это, Мюнхау увидел опасный сигнал в действиях канцлера ФРГ и французского президента.

Политолог полагает, что Берлин и Париж выступили с этим предложением, потому что не хотят быть посредниками Вашингтона в переговорах с Москвой. Эти страны хотят сами решать все вопросы с Россией, а не быть марионетками США.

Мюнхау считает, что определенный повод чувствовать свою правоту в желании налаживать контакты с Россией Германии подал президент США Джо Байден, отказавшись от новых санкций против "Северного потока – 2". В итоге, эксперт уверен, что вскоре для Берлина будут важнее отношения с Москвой, чем с Вашингтоном. При этом стоить помнить, что США рассматривают Германию как своего основного партнера в Европе, из-за чего и приостановили давление на газопровод.

Мюнхау утверждает, что новой администрации США нужно еще многому научиться в отношениях с Россией. Эксперт недоволен отказом Байдена от воинственной риторики и попыткой найти точки соприкосновения в областях, в которых обе страны могут договориться о едином решении. Эксперт полагает, что дело в том, что США не могут работать на два фронта – ослаблять и Россию, и Китай одновременно. Мюнхау предупредил США, что Россия не станет вести себя так, как Вашингтон этого захочет.

Ранее на Украине также негативно оценили идею совместного саммита ЕС и России.