Германия и Франция отказываются быть марионетками США в отношениях с Россией

Германия и Франция отказываются быть марионетками США в отношениях с Россией
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com/
Берлин и Париж хотят сами вести переговоры с Москвой

В Польше никак не могут перестать негодовать из-за предложения канцлера ФРГ Ангелы Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит ЕС, которое поддержал лидер французов Эммануэль Макрон. Глава аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау заявил, что политики сделали это не просто так.

Эксперт остался недоволен тем, что Меркель и Макрон не учли мнения Польши и Прибалтики, когда озвучивали эту идею, решив, что эти страны так же настроены на диалог с Россией. В конце концов государства, не желающие налаживать отношения с Москвой, похоронили эту инициативу. Несмотря на это, Мюнхау увидел опасный сигнал в действиях канцлера ФРГ и французского президента. 

Политолог полагает, что Берлин и Париж выступили с этим предложением, потому что не хотят быть посредниками Вашингтона в переговорах с Москвой. Эти страны хотят сами решать все вопросы с Россией, а не быть марионетками США. 

Мюнхау считает, что определенный повод чувствовать свою правоту в желании налаживать контакты с Россией Германии подал президент США Джо Байден, отказавшись от новых санкций против "Северного потока – 2". В итоге, эксперт уверен, что вскоре для Берлина будут важнее отношения с Москвой, чем с Вашингтоном. При этом стоить помнить, что США рассматривают Германию как своего основного партнера в Европе, из-за чего и приостановили давление на газопровод.

Мюнхау утверждает, что новой администрации США нужно еще многому научиться в отношениях с Россией. Эксперт недоволен отказом Байдена от воинственной риторики и попыткой найти точки соприкосновения в областях, в которых обе страны могут договориться о едином решении. Эксперт полагает, что дело в том, что США не могут работать на два фронта – ослаблять и Россию, и Китай одновременно. Мюнхау предупредил США, что Россия не станет вести себя так, как Вашингтон этого захочет. 

Ранее на Украине также негативно оценили идею совместного саммита ЕС и России. 

Источник: Polskie Radio ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

трепанатор черепов
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гость
Во всяком случае свой голос подали.
ну так я про то и пишу. Есть команда политику подать голос. Он его и подаст. Это общемировая практика.
гость
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трепанатор черепов
это не Меркель и не Макрон. Все подобные решения вырабатывает бизнес промышленное лобби. Потом пускают политиков в дело. Не имеет значения кто там будет во главе. Бизнес решил что ему этот кордебалет надоел.
Во всяком случае свой голос подали.
трепанатор черепов
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гость
Жаль, что госпожа Меркель на это решилась на закате своей политической карьеры.Мудрая баба, но не решительная.))
С Макроном понятно - теряя популярность в своей стране, решил повысить свой рейтинг за счет России.
это не Меркель и не Макрон. Все подобные решения вырабатывает бизнес промышленное лобби. Потом пускают политиков в дело. Не имеет значения кто там будет во главе. Бизнес решил что ему этот кордебалет надоел.
гость
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ВВ
Да, 24 страны ЕС из 27 отказались присесть с Путиным на одном поле. Кто чья марионетка? Новая невнятная бессмыслица от Утра.
Из своей дупы выковырял 24 страны?Или кто то вбивал тебе сию глупость в кастрюлю?
Гость272589
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М
Так чего втроем не присели на одном поле с Путиным?
Придет время, присядут. Жизнь заставит.
гость
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Жаль, что госпожа Меркель на это решилась на закате своей политической карьеры.Мудрая баба, но не решительная.))
С Макроном понятно - теряя популярность в своей стране, решил повысить свой рейтинг за счет России.
трепанатор черепов
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М
Так чего втроем не присели на одном поле с Путиным?
ну с тобой точно не присядут. Хоть с Путиным, хоть без.
М
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Гость269480
Зато какие согласились.
Вы же сами знаете. что эти 24 без этих трех ничего не стоят.
Так чего втроем не присели на одном поле с Путиным?
Гость269480
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ВВ
Да, 24 страны ЕС из 27 отказались присесть с Путиным на одном поле. Кто чья марионетка? Новая невнятная бессмыслица от Утра.
Зато какие согласились.
Вы же сами знаете. что эти 24 без этих трех ничего не стоят.
трепанатор черепов
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ВВ
Да, 24 страны ЕС из 27 отказались присесть с Путиным на одном поле. Кто чья марионетка? Новая невнятная бессмыслица от Утра.
те 24 из 27 марионетки Германии, Италии и Франции. И та массовка в ЕС мало что значит.
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