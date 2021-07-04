Пресс-секретарь президента отметил, что ответ России будет жестким

Дмитрий Песков дал интервью Владимиру Соловьеву, в котором речь зашла и о нарушении британским эсминцем Defender российских территориальных вод в Черном море. Представитель Кремля отметил, что в случае повторения провокации с другим кораблем НАТО ответ России будет жестким.

Песков объяснил, что за такими ситуациями стоят США. Отечественная разведка знает, кто решал, что делать. По его словам, Запад осознано пошел на такой шаг, чтобы найти слабое место России в защите своих границ. Песков указал на то, что в момент захода Defender в Черное море рядом летал разведывательный самолет США. При этом американские летчики узнали лишь то, что Россия захотела им "раскрыть". Американцы пытались зафиксировать ответные действия россиян.

Песков высказался о последствиях повторения провокации НАТО в Черном море.

"Я не сторонник обсуждения таких сценарием судного дня, но очевидно, что реакция будет жесткой", – предупредил пресс-секретарь российского президента.

К слову, во время прямой линии Владимир Путин впервые раскрыл информацию о самолете США в момент провокации, назвав его бортовой номер. В аппаратной же, по словам Пескова, кто-то пошутил, что сейчас глава государства выдаст личные данные пилотов этого воздушного судна.

Напомним, инцидент произошел 23 июня. Позже стало известно, что таким образом британцы хотели поддержать Украину, продемонстрировав России, что не признают воссоединения страны с Крымом. В СМИ же писали, что Черноморский флот отмстит военным Великобритании за нарушение нашей границы.