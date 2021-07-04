Причины озвучил Песков

Пресс-секретарь президента указал на очевидную разницу реальной политики украинского президента Владимира Зеленского с его предвыборными обещаниями.



Дмитрий Песков отметил, что отношение российского лидера Владимира Путина к коллеге из Незалежной изменилось не без причины. По словам пресс-секретаря главы государства, поначалу Зеленского воспринимали как демократичного политика, который выглядел многообещающе. Поначалу была надежда, что ему удастся навести на Украине порядок. Однако то, что происходит сейчас, в частности, как Зеленский избавляется от оппонентов путем уголовного преследования, "он явно не коррелируется". Об этом Песков сказал в программе "Москва. Кремль. Путин". Его слова приводит "Интерфакс".

Однако даже не это стало главной причиной, по которой Путин разочаровался в главе Незалежной. Основой фактор – это невыполнение Минских соглашений. Кроме того, для Москвы неприемлемы попытки Киева выставить ее участником военных действий на Донбассе.

Ранее о возможности встречи с Зеленским Путин высказался во время прямой линии. Президент РФ отметил, что не отказывается от нее, однако пока неясно, о чем можно говорить с украинским политиком.