Китайский лидер не хочет ехать в Лондон без российского коллеги

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон позвал на конференцию ООН по климату, которая намечена на ноябрь 2021-го в Глазго, лидера россиян Владимира Путина и китайского руководителя Си Цзиньпиня. Последний поедет в Шотландию, если это сделает первый, пишут журналисты.

Пока что оба лидера не дают свой ответ о приезде. Издание The Times отмечает, что если глава РФ согласится на приглашение Джонсона, то это будет первый за последние восемь лет визит Путина в Великобританию. Более того, это будет крайне важным моментом после обвинений Лондона в причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля. Ведь после этого инцидента Великобритания практически заморозила дипломатические отношения с Россией. К тому же премьер-министр Королевства еще не встречался с президентом России.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что состав делегации от России еще не определен. Однако в Москве серьезно подходят к проблемам климата – если Путин не поедет, полетит в Глазго кто-то из министров. Впрочем, журналисты подчеркивают, ожидается, что в Шотландию прибудут многие мировые лидеры, поэтому неудивительно, что официальных подтверждений об участии пока нет.

Один из анонимных дипломатов при этом выразил мнение, что Цзиньпинь не дает согласия на саммит в Великобритании из-за Путина, поэтому пока не заявляет о своем участии. Естественно, если президент РФ согласится, то и китайский лидер даст добро, ведь "невежливо отклонять такое приглашение".

Последний раз Путин приезжал в Великобританию в 2013 году. После воссоединения России и Крыма нашу страну исключили из "Большой восьмерки". Цзиньпинь был в Королевстве в 2015 году, но с тех пор между странами было немало противоречий по глобальным вопросам.

Ранее Лондон напрягся из-за улучшения отношений Путина с Джо Байденом.