Си Цзиньпинь ждет решения Путина по саммиту в Великобритании

Си Цзиньпинь ждет решения Путина по саммиту в Великобритании
Владимир Путин и Си Цзиньпинь. Фото: Pang Xinglei/Xinhua//www.globallookpress.com
Китайский лидер не хочет ехать в Лондон без российского коллеги

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон позвал на конференцию ООН по климату, которая намечена на ноябрь 2021-го в Глазго, лидера россиян Владимира Путина и китайского руководителя Си Цзиньпиня. Последний поедет в Шотландию, если это сделает первый, пишут журналисты.

Пока что оба лидера не дают свой ответ о приезде. Издание The Times отмечает, что если глава РФ согласится на приглашение Джонсона, то это будет первый за последние восемь лет визит Путина в Великобританию. Более того, это будет крайне важным моментом после обвинений Лондона в причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля. Ведь после этого инцидента Великобритания практически заморозила дипломатические отношения с Россией. К тому же премьер-министр Королевства еще не встречался с президентом России.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что состав делегации от России еще не определен. Однако в Москве серьезно подходят к проблемам климата – если Путин не поедет, полетит в Глазго кто-то из министров. Впрочем, журналисты подчеркивают, ожидается, что в Шотландию прибудут многие мировые лидеры, поэтому неудивительно, что официальных подтверждений об участии пока нет. 

Один из анонимных дипломатов при этом выразил мнение, что Цзиньпинь не дает согласия на саммит в Великобритании из-за Путина, поэтому пока не заявляет о своем участии. Естественно, если президент РФ согласится, то и китайский лидер даст добро, ведь "невежливо отклонять такое приглашение". 

Последний раз Путин приезжал в Великобританию в 2013 году. После воссоединения России и Крыма нашу страну исключили из "Большой восьмерки". Цзиньпинь был в Королевстве в 2015 году, но с тех пор между странами было немало противоречий по глобальным вопросам. 

Ранее Лондон напрягся из-за улучшения отношений Путина с Джо Байденом. 

Источник: The Times ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

гость
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мне по барабану,но как гадит фейкомёты и провоцирует мире англицкая дама---советую ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ не ехать!По вопросам климата ОН постоянно высказывается,а нравоучение западенцов ему не к чему--и так известны!С этими не о чем говорить----опять какой то скрипаль,навальный,ихние "права человека",ихние выдуманные "ЦЕННОСТИ",ихняя "ДЕМОКРАТИЯ" и т.д.?!Одним словом фуйня и слоблудия!А если ехать----тогда военно-морскую эскадру на учения с АРГЕНТИНОЙ у их МАЛЬВИНСКИХ островов!
Гость272981
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И на фига Путину эта конференция да еще по климату. Бесполезное мероприятие да еще могут какието бредовые свои <цензура> там навязывать которые России совсем не нужны.
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