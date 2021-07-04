Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
На данный момент в акватории Черного моря проходят масштабные учения НАТО. Сегодня, 4 июля, президента Украины Владимира Зеленского пригласили подняться на борт эсминца ВМС США "Росс", который тоже участвует в Sea Breeze.
Примечательно, что сегодня Незалежная отмечает День военно-морских сил страны. Именно по этой причине украинский лидер отправился с рабочим визитом в Одессу.
В ходе визита Зеленскому показали внутреннее устройство и вооружения корабля. На борту президента встретил вице-адмирал Юджин Блэк, который заметил, что очень рад лично познакомиться с лидером страны, которая "борется за свою независимость".
Однако у интернет-пользователей совсем противоположное мнение. Во-первых, многих смутило, что в дату, когда отмечается День ВМС Украины, Зеленский находится на американском корабле, напрочь позабыв о своих собственных. "Это патриотизм по-украински, насколько я понимаю", – отмерили комментаторы.
Другие же были еще категоричнее.
"Всю палубу слюной закапал. Амеры (американцы – прим. ред.) устанут отмывать", "О, это знаменитый эсминец! Это не тот ли эсминец Росс, который в 2017 году, на пару с другим таким же эсминцем, выпустили по авиабазе в Сирии 59 "Томагавков", больше половины из которых (36) потерялись в пути и улетели в неизвестность. Поговаривают, что парочка вообще застряла в пусковых установках", "Это даже еще хуже, чем женщина на корабле",
– подытожили пользователи глобальной сети.
Ранее украинский журналист с американского корабля пообещал уничтожить Черноморский флот одним залпом.
Заморозка цен не дает никакой пользой, уверен российский бизнесмен
Берлин и Париж хотят сами вести переговоры с Москвой