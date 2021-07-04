"Хуже, чем женщина на корабле": посетившего эсминец США Зеленского подняли на смех

"Хуже, чем женщина на корабле": посетившего эсминец США Зеленского подняли на смех
Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинскому президенту показали судно, участвующее в учениях Sea Breeze

На данный момент в акватории Черного моря проходят масштабные учения НАТО. Сегодня, 4 июля, президента Украины Владимира Зеленского пригласили подняться на борт эсминца  ВМС США "Росс", который тоже участвует в Sea Breeze. 

Примечательно, что сегодня Незалежная отмечает День военно-морских сил страны. Именно по этой причине украинский лидер отправился с рабочим визитом в Одессу. 

В ходе визита Зеленскому показали внутреннее устройство и вооружения корабля. На борту президента встретил вице-адмирал Юджин Блэк, который заметил, что очень рад лично познакомиться с лидером страны, которая "борется за свою независимость".

Однако у интернет-пользователей совсем противоположное мнение. Во-первых, многих смутило, что в дату, когда отмечается День ВМС Украины, Зеленский находится на американском корабле, напрочь позабыв о своих собственных. "Это патриотизм по-украински, насколько я понимаю", – отмерили комментаторы. 

Другие же были еще категоричнее. 

"Всю палубу слюной закапал. Амеры (американцы – прим. ред.) устанут отмывать", "О, это знаменитый эсминец! Это не тот ли эсминец Росс, который в 2017 году, на пару с другим таким же эсминцем, выпустили по авиабазе в Сирии 59 "Томагавков", больше половины из которых (36) потерялись в пути и улетели в неизвестность. Поговаривают, что парочка вообще застряла в пусковых установках", "Это даже еще хуже, чем женщина на корабле", 

– подытожили пользователи глобальной сети. 

Ранее украинский журналист с американского корабля пообещал уничтожить Черноморский флот одним залпом. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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