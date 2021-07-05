Кравчук назвал самый главный вопрос Зеленского для Байдена

Кравчук назвал самый главный вопрос Зеленского для Байдена
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеГуберниева признали угрозой нацбезопасности Украины
Главе Незалежной предстоит определиться с местом страны в европейском мире

Президент Украины Владимир Зеленский должен узнать о конкретных сроках вступления в Североатлантический альянс у американского лидера Джо Байдена. Эта тема должна быть первой в предстоящем диалоге между двумя президентами, о чем сообщил глава делегации Незалежной в Трехсторонней группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Как отметил первый президент Украины, речь идет об определении места Украины в Европе. Евросоюз и Соединенные Штаты оказывают Киеву официальную поддержку, однако украинская администрация желает конкретики – в том числе по вопросу членства в Североатлантическом альянсе.

"Мы должны знать, где и когда", – объяснил Кравчук.

Более того, президенту стоит поинтересоваться у лидера американской нации насчет реформ, которые необходимы Украине для вступления в НАТО. Речь "о сроках, датах" и "кто отвечает". От альянса, по мнению Кравчука, должна в таком случае поступить исчерпывающая информация: о какой реформе идет речь – медицинской или военно-технической, готов ли Запад предоставить властям Незалежной финансовую помощь в этом вопросе, пишет URA.ru.

"Нам нужны инвестиции", – высказался Кравчук, перечисляя детали, необходимые для уточнения у Байдена.

Известно, что встреча президентов Украины и Соединенных Штатов запланирована на конец июля 2021 года. До этого Кравчук советовал главе Незалежной проявить настойчивость в ходе диалога с американским коллегой, заявив о том, что у Киева имеется в распоряжении объемная информация, которая позволит убедить Байдена.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость197971
Пожаловаться Ответить
Дорога Кравчуку к Борису Ельцину за развал СССР и точка.
Гость197971
Пожаловаться Ответить
Уважаемый Леонид Кравчук вы этого хотели для народа Украины За даром сейчас ничего никто н
Гость267012
Пожаловаться Ответить
кравчуку надо самому с байденом встречаться
пропердятся по стариковски - перемога
Гость270031
Пожаловаться Ответить
Не, главный вопрос оказался в конце. ГРОШИ ДАДИТЕ?
Гость273382
Пожаловаться Ответить
Скорее бы ты подох старый маразматик! Ельцина на том свете черти уже жарят и тебя ждёт соседняя сковородка !!!!
1
новости партнеров
По теме

Эстонии предрекли вхождение в состав России после претензий на Псковскую область

Россияне решили с юмром ответить на требование эстонского кандидата в президенты

Из-за вывода войск США из Афганистана в Россию хлынут беженцы – экс-сенатор

Рано или поздно Москве придется решать афганский вопрос

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1716 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей