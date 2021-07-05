Главе Незалежной предстоит определиться с местом страны в европейском мире

Президент Украины Владимир Зеленский должен узнать о конкретных сроках вступления в Североатлантический альянс у американского лидера Джо Байдена. Эта тема должна быть первой в предстоящем диалоге между двумя президентами, о чем сообщил глава делегации Незалежной в Трехсторонней группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Как отметил первый президент Украины, речь идет об определении места Украины в Европе. Евросоюз и Соединенные Штаты оказывают Киеву официальную поддержку, однако украинская администрация желает конкретики – в том числе по вопросу членства в Североатлантическом альянсе.

"Мы должны знать, где и когда", – объяснил Кравчук.

Более того, президенту стоит поинтересоваться у лидера американской нации насчет реформ, которые необходимы Украине для вступления в НАТО. Речь "о сроках, датах" и "кто отвечает". От альянса, по мнению Кравчука, должна в таком случае поступить исчерпывающая информация: о какой реформе идет речь – медицинской или военно-технической, готов ли Запад предоставить властям Незалежной финансовую помощь в этом вопросе, пишет URA.ru.

"Нам нужны инвестиции", – высказался Кравчук, перечисляя детали, необходимые для уточнения у Байдена.

Известно, что встреча президентов Украины и Соединенных Штатов запланирована на конец июля 2021 года. До этого Кравчук советовал главе Незалежной проявить настойчивость в ходе диалога с американским коллегой, заявив о том, что у Киева имеется в распоряжении объемная информация, которая позволит убедить Байдена.