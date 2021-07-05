Санкции не означают конец: Белоруссия нашла способ сохранить европейские рынки

Санкции не означают конец: Белоруссия нашла способ сохранить европейские рынки
Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Минск не собирается сжигать все мосты с ЕС

Белоруссия продолжит осуществлять поставки продукции на европейские рынки. Речь идет о товарах, которые не попали под санкционный удар, о чем заявил глава правительства республики Роман Головченко.

Как отметил премьер, Минск не собирается полностью покидать рынок Евросоюза – не всей продукции коснулись экономические ограничения. При этом Головченко рекомендует "не фокусироваться на каких-то пропорциях".

Глава кабмина отметил, что до ухудшений отношений с Брюсселем Минск успешно поднимал свою долю на европейском рынке. Однако условия изменились – теперь белорусские власти ориентированы на азиатские рынки, пишет "Интерфакс".

"Задача – не упасть, и она реализуется", – отметил белорусский госслужащий.

Головченко также заявил, что у официального Минска имеется четкая стратегия по экспорту продукции в условиях санкционного давления. По мнению министра, этот фактор стимулирует белорусскую экономику, заставляя активнее двигаться для выхода на новые рынки.

При этом премьер подчеркнул, что Белоруссия рассчитывает на инвестиции из Европейского союза. Речь идет о неких проектах, одобренных финансовыми институтами Европы, однако их не должны затронуть санкции. Тем не менее, Минск готов заместить эти ресурсы в случае необходимости.

По словам Головченко, "все деньги в Европе не находятся", и республика сотрудничает с инвесторами из Азии, а также рядом иностранных фондов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов перевести предприятия Гродненской области в военное положение, чтобы не допустить "проседания". 

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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ГостьБ
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Говорить - не значит делать. Надо понимать, что речь не о базаре, где к твоему латку выстроилась очередь за помидорами/огурцами и пр. товаром, и ты если кто-то один не захотел брать - продашь других. Здесь возникает куча вопросов с дорогой логистикой; ликвидностью; пошлинами/акцизами на стороне покупателя, которые ложатся на продавца; дилерской сетью и схемой обслуживания, например, техники. А чиновники, как и в России, живут в мире липовых отчётов и приписок, где мы впереди планеты всей и которые рисуются только, чтобы сохранить свои кресла руководителей и в тюрьму не попасть.
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