Минск не собирается сжигать все мосты с ЕС

Белоруссия продолжит осуществлять поставки продукции на европейские рынки. Речь идет о товарах, которые не попали под санкционный удар, о чем заявил глава правительства республики Роман Головченко.

Как отметил премьер, Минск не собирается полностью покидать рынок Евросоюза – не всей продукции коснулись экономические ограничения. При этом Головченко рекомендует "не фокусироваться на каких-то пропорциях".

Глава кабмина отметил, что до ухудшений отношений с Брюсселем Минск успешно поднимал свою долю на европейском рынке. Однако условия изменились – теперь белорусские власти ориентированы на азиатские рынки, пишет "Интерфакс".

"Задача – не упасть, и она реализуется", – отметил белорусский госслужащий.

Головченко также заявил, что у официального Минска имеется четкая стратегия по экспорту продукции в условиях санкционного давления. По мнению министра, этот фактор стимулирует белорусскую экономику, заставляя активнее двигаться для выхода на новые рынки.

При этом премьер подчеркнул, что Белоруссия рассчитывает на инвестиции из Европейского союза. Речь идет о неких проектах, одобренных финансовыми институтами Европы, однако их не должны затронуть санкции. Тем не менее, Минск готов заместить эти ресурсы в случае необходимости.

По словам Головченко, "все деньги в Европе не находятся", и республика сотрудничает с инвесторами из Азии, а также рядом иностранных фондов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов перевести предприятия Гродненской области в военное положение, чтобы не допустить "проседания".