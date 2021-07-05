Список РПСС на выборах в Госдуму возглавил журналист Максим Шевченко

РПСС намерена поддерживать кандидатов и от других оппозиционных партий

Журналист Максим Шевченко возглавил список Российской партии социальной справедливости (РПСС) на выборах в Госдуму восьмого созыва. Об этом стало известно по итогам предвыборного съезда партии 3 июня.

Общефедеральная часть списка РПСС состоит из 11 человек. Помимо Максима Шевченко, в него вошли член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Иван Засурский, депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат заксобрания Хабаровска Максим Кукушкин, политолог Руслан Курбанов, историк Дамир Исхаков, общественный деятель Иван Шамаев, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, правозащитник Олег Мельников.

"Это, наверное, самый сильный список федеральный из всех партий, которые представляют свои списки в ходе избирательной кампании",

– приводит "Взгляд" мнение Шевченко. Как подчеркнул журналист, задача партии – выработать такую политическую платформу, которая удовлетворяла бы запросам разных граждан страны. По его словам, партия также намерена поддерживать представителей оппозиционных партий, взгляды которых созвучны РПСС.

"Пусть наши товарищи не сомневаются – те, кто настроен на настоящую борьбу за свободу и справедливость под знаменами КПРФ или других левых партий – мы вместе с вами. Но мы идем своим путем", – подчеркнул Шевченко.

Единый день голосования в РФ в 2021 г. состоится 19 сентября. В связи с пандемией коронавируса голосование продлится три дня – с 17 по 19 сентября. РПСС имеет право выдвигать кандидатов на выборах в Госдуму без сбора подписей, так как она представлена депутатом Заксобрания Владимирской области Иваном Алтуховым. По законодательству РФ прохождение хотя бы одного кандидата по спискам в региональный парламент дает партии право участвовать в думских выборах без сбора подписей.