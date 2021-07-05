Европа должна бросить силы на срыв "Северного потока - 2" - Зеленский

Европа должна бросить силы на срыв "Северного потока - 2" - Зеленский
Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Брюсселю следует заручиться поддержкой всех партнеров в "этой сложной борьбе", считает президент Незалежной

Все европейские государства должны проявить общие усилия для того, чтобы объединиться против реализации запуска "Северного потока – 2". Газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, представляет угрозу для энергетической безопасности всей Европы, о чем заявил сегодня, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский.

По словам государственного лидера, нельзя опускать руки в противодействии проекту. Все заинтересованные стороны должны и дальше искать способы, привлекая к "этой сложной борьбе" всех своих партнеров, сообщает "Интерфакс – Украина".

"Вся Европа должна объединяться", – высказался президент Украины в ходе выступления на форуме "Украина 30. Международная политика".

Украинский лидер коснулся также вопроса судоходства в Черном море, заявив, что ожидает большей активности от причерноморских стран в обеспечении свободы мореплавания и региональной безопасности.

Схожее заявление по газопроводу Зеленский делал еще весной, когда назвал "Северный поток – 2" средством "энергетической войны" в руках Кремля. В интервью для Le Figaro президент Украины выразил надежду, что санкционные методы Соединенных Штатов обязательно сорвут запуск газопровода и помогут Киеву справиться с трудностями. По мнению главы государства, новая магистраль послужит причиной раздора внутри европейского единства, так как многие страны не пришли к общей позиции касательно "Северного потока – 2".

Ранее глава украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что Киев готов обеспечить транзит российского газа в Европу по новому контракту, однако Брюссель должен предоставить украинской стороне "очень мощные гарантии" – как финансовые, так и в сфере безопасности.

Источник: Интерфакс-Украина
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость272558
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ПУТИН УНИЧТОЖИТ ЭТОГО ЧМОШНОГО И ТРУСЛИВОГО КЛОУНА - ТИХО ТИХО ВСЁ ЗАКРЫВАЕТСЯ ДЛЯ УСРАИНЫ - ОТ РОССИИ И БЕЛАРУСИИ ПОМОЩИ НЕ БУДЕТ ЭТОЙ СРАНОЙ УСРАИНЕ
Гость267698
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С какой стати Европа им должна? Украина это выгребная яма и не ей диктовать кто и что кому должен.
Гость272718
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Бандерлоги. За что Европа должна бороться с СП-2. Вы в модернизацию своей трубы не вкладываете практически ничего. Были планы что РФ заставят вам её модернизировать бесплатно, но с СП-2 этого точно не будет. А без СП-2 думаю не будет в двойне. Придётся кому-то неустойку платить и очень большую. А по поводу газа в Европу, то РФ может на принцип пойти после 24-ого. Это Европе точно не нужно. Или вы считаете что ваше <цензура> в сторону РФ стоит дороже газа? Наивные. Спускайтесь с небес. Вы уже на 70% отработанный материал. Осталось немного.
Гость273810
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Зеля, мечты мечты... )
что они там в укрогабоне все курят?)
Гость271905
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Лучший вариант - достроить СП-2, выплатить укропам неустойку за непрокаченный газ и разобрать трубу. Пусть живут как хотят. Или в европе покупают газ по рыночным ценам, а не воруют его
123
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так и хочется постучать зеленюхе полбу колачком, и сказать- слава украине!
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