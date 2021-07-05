Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Все европейские государства должны проявить общие усилия для того, чтобы объединиться против реализации запуска "Северного потока – 2". Газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, представляет угрозу для энергетической безопасности всей Европы, о чем заявил сегодня, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский.
По словам государственного лидера, нельзя опускать руки в противодействии проекту. Все заинтересованные стороны должны и дальше искать способы, привлекая к "этой сложной борьбе" всех своих партнеров, сообщает "Интерфакс – Украина".
"Вся Европа должна объединяться", – высказался президент Украины в ходе выступления на форуме "Украина 30. Международная политика".
Украинский лидер коснулся также вопроса судоходства в Черном море, заявив, что ожидает большей активности от причерноморских стран в обеспечении свободы мореплавания и региональной безопасности.
Схожее заявление по газопроводу Зеленский делал еще весной, когда назвал "Северный поток – 2" средством "энергетической войны" в руках Кремля. В интервью для Le Figaro президент Украины выразил надежду, что санкционные методы Соединенных Штатов обязательно сорвут запуск газопровода и помогут Киеву справиться с трудностями. По мнению главы государства, новая магистраль послужит причиной раздора внутри европейского единства, так как многие страны не пришли к общей позиции касательно "Северного потока – 2".
Ранее глава украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что Киев готов обеспечить транзит российского газа в Европу по новому контракту, однако Брюссель должен предоставить украинской стороне "очень мощные гарантии" – как финансовые, так и в сфере безопасности.
Россияне решили с юмром ответить на требование эстонского кандидата в президенты
По телевидению Незалежной показали, как Россия защищает свои границы
что они там в укрогабоне все курят?)