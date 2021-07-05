Брюсселю следует заручиться поддержкой всех партнеров в "этой сложной борьбе", считает президент Незалежной

Все европейские государства должны проявить общие усилия для того, чтобы объединиться против реализации запуска "Северного потока – 2". Газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, представляет угрозу для энергетической безопасности всей Европы, о чем заявил сегодня, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский.

По словам государственного лидера, нельзя опускать руки в противодействии проекту. Все заинтересованные стороны должны и дальше искать способы, привлекая к "этой сложной борьбе" всех своих партнеров, сообщает "Интерфакс – Украина".

"Вся Европа должна объединяться", – высказался президент Украины в ходе выступления на форуме "Украина 30. Международная политика".

Украинский лидер коснулся также вопроса судоходства в Черном море, заявив, что ожидает большей активности от причерноморских стран в обеспечении свободы мореплавания и региональной безопасности.

Схожее заявление по газопроводу Зеленский делал еще весной, когда назвал "Северный поток – 2" средством "энергетической войны" в руках Кремля. В интервью для Le Figaro президент Украины выразил надежду, что санкционные методы Соединенных Штатов обязательно сорвут запуск газопровода и помогут Киеву справиться с трудностями. По мнению главы государства, новая магистраль послужит причиной раздора внутри европейского единства, так как многие страны не пришли к общей позиции касательно "Северного потока – 2".

Ранее глава украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что Киев готов обеспечить транзит российского газа в Европу по новому контракту, однако Брюссель должен предоставить украинской стороне "очень мощные гарантии" – как финансовые, так и в сфере безопасности.