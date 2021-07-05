Столичный список партии "Новые люди" в Госдуму возглавил капитан команды КВН от РУДН Сангаджи Тарбаев

Кандидат готов принимать ответственные решения и отвечать за них

Экс-капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев возглавил списки партии "Новые люди" на выборах в Государственную думу от Москвы и Санкт-Петербурга. Его кандидатуру поддержали участники федерального съезда партии, состоявшегося в Москве 4 июля.

Выпускник РУДН Сангаджи Тарбаев живет в Москве уже 22 года. Занимался бизнесом, в том числе в медиасфере: был генеральным продюсером группы "Yellow, Black and White", продюсером промоутерской компании "Fight Nights Global". Продвигался Тарбаев и по линии госслужбы – был членом Общественной палаты и заместителем председателя правительства Калмыкии.

Опыт бизнесмена и общественного деятеля позволил Тарбаеву сформировать собственный взгляд на то, каким должен быть новый состав парламента.

"Политики и власть должны мгновенно реагировать на запросы общества. А как могут оперативно реагировать люди, которым, чтоб принять решение, нужно сто раз посоветоваться с начальством выше? Нам нужны независимые и уверенные в себе люди в парламенте",

– подчеркивает Тарбаев. Он пояснил, что решение идти в Госдуму он принимал обдуманно, ответственно. К партии "Новые люди" присоединился не сразу, но в итоге выбрал ее за свежий подход, честность и свободу.

"Поворотным моментом стал разговор с лидером партии Алексеем Нечаевым. Я спросил, смогу ли высказываться по всем близким мне вопросам. Алексей ответил: "Конечно, мы же строим новую партию",

– рассказал Сангаджи Тарбаев, отметив, что ему импонируют такие горизонтальные связи и ответственная свобода, которую дают "Новые люди". Лично он, став депутатом Госдумы, хотел бы заниматься вопросами межнациональных отношений, медиасферы и молодежной политики.

По мнению Тарбаева, в либерально настроенной Москве "Новым людям" удастся набрать 7-8%.

Голосование за кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва пройдет 17-19 сентября 2021 года. Партию "Новые люди" в общефедеральной части списка представляют два человека – лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Кроме этого, выдвинуты кандидаты по 37 территориальным группам – всего 239 кандидатов. Также партия “Новые люди” выдвинула 215 кандидатов по одномандатным округам.

Очередной съезд партии запланирован на 22 августа.