Токио должно добиться лидерства в переговорах благодаря значимому фактору, пишет обозреватель

Отношения между Токио и Москвой еще при составе правительства Абэ напоминали "медовый месяц", однако с приходом премьера Ёсихидэ Суги стали гораздо холоднее. В феврале президент России Владимир Путин заявил, что нацелен на развитие отношений с Японией, но и не собирается нарушать Конституцию, которая запрещает любое отчуждение территорий РФ.

Обозреватель Ёдзи Камэяма заявил, что, таким образом, глава РФ напомнил о том, что позиция Москвы по вопросам "северных территорий" осталась прежней.

Во время недавней встречи глав правительств членов G20 стало известно, что изначально на полях саммита планировался диалог между главами российского и японского МИД. Однако он не состоялся – Лавров, пишет обозреватель, отложил встречу на перспективу.

По мнению журналиста, в повестку предстоящего мероприятия, вне всяких сомнений, войдет вопрос о Курильских островах. Абэ пытался развивать экономическое сотрудничество с РФ для решения вопроса, однако общий план по взаимодействию в сфере экономики так и не претворили в жизнь.

Однако, пишет Камэяма в своей статье для Yahoo News Japan, у Токио имеются весьма серьезные "козыри". Речь идет о поддержке американской армии, что не может не вызывать беспокойства у российской стороны.

"Однако стоит помнить, что в территориальных переговорах вопроса о союзе Японии с Соединенными Штатами не избежать. Но Японии стоит умело воспользоваться "козырем" для того, чтобы добиться лидерства в этих переговорах", – пишет обозреватель.

Сенатор Владимир Джабаров заявлял, что позиция Москвы по Курилам неизменна, а некие переговоры по Курильским островам являются сказочной фантазией Страны восходящего солнца, так как территориальная целостность РФ закреплена в Конституции в качестве государственного приоритета.