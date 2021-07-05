Структуры Навального как старт за рубеж: зачем молодежь идет в оппозицию

Экс-сотрудник оппозиционного штаба раскрыл, что происходит внутри организации

Многие молодые люди вливаются в ряды оппозиционеров в России не по политическим убеждениям, а чтобы получить шанс устроить свою жизнь за рубежом. Об этом рассказал бывший координатор штаба Навального в Волгограде Алексей Волков.

По словам молодого человека, к нему в штаб не раз приходили волонтеры, откровенно признававшиеся, что готовы поактивничать, проявить себя на акциях, чтобы потом получить шанс запросить политическое убежище на Западе. Аналогичные цели преследовали и руководители проектов Навального.

"Люди приходят в оппозицию с мыслью о том, чтобы поскорее переехать за границу. (…) Был ряд координаторов и их заместителей, которые высказывались об этом в наших внутренних чатах",

– рассказал Алексей Волков в интервью "Газете.ру".

По его словам, структуры Навального были объединены антипатриотической идеологией. Людей, уважающих местную культуру, отдающих дань российской истории, называли "ватниками". Все акции, имеющие патриотическое звучание, требовалось очернять и высмеивать.

"Когда проводились парады на 9 мая, то (…) должен был обязательно что-то написать по этому поводу. Что вот, мол, специально потратили денег на разметку, согнали кучу людей. То есть просто какой-то негатив",

– привел пример Волков. При этом отвечать за выполнение распоряжений, поступавших "сверху", приходилось сотрудникам на местах. Так, чтобы привлечь внимание общественности к открытию штаба Навального в Волгограде, было решено запустить в интернете коллаж с облитой зеленкой скульптурой "Родина-мать зовет!"

Когда в окружении Навального узнали, что по данному факту возбуждено уголовное дело, там только посмеялись. Алексей Волков, опубликовавший эту картинку в соцсетях, оказался под подпиской о невыезде, и со стороны структур Навального к нему пропал интерес.

"Я один раз отписался Леониду Волкову (- экс-руководителю сети штабов Навального – прим.ред.) о том, что мне нужна помощь по этому уголовному делу, но он просто проигнорировал. Я уже был вне структуры. Поэтому решать проблемы людей, которые уже пользы не приносят, Леонид не счел нужным",

– поделился Алексей. По его мнению, задача организаторов оппозиционных акций, что тогда, что сейчас – просто обострить ситуацию в стране. Для этого они даже не пытались согласовывать акции, на которые выводили людей, назначали мероприятия, как например в Петербурге, у Дворцовой площади, где одна станция метро и легко устроить давку. При этом приглашались фотографы, чтобы сделать "массовые" снимки.

Сейчас, по словам Алексея Волкова, все соратники Навального сбежали за границу и оттуда диктуют оставшимся в РФ рядовым сотрудникам штабов, что делать. Людей же просто "считают за баранов".

"Это не то, что бесцельная трата ресурсов и человеческого доверия, это полный непрофессионализм", – сделал вывод экс-координатор.