Киев намерен взыскать с Москвы компенсацию за ввод в строй "Северного потока-2"

Киев намерен взыскать с Москвы компенсацию за ввод в строй "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner/ dpa/ www.globallookpress.com
Украинские власти хотят получить гарантии безопасности страны после потерь доходов от транзита российского газа

Незалежная строит планы по взысканию с России компенсации после ввода в строй газопровода "Северный поток-2" для обеспечения безопасности и выполнения Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на сегодняшней пресс-конференции.

При этом министр отметил, что пока Киев не ведет никаких переговоров на тему компенсации за потерю доходов казны соборной из-за запуска балтийской газовой магистрали. По его словам, сейчас руководство страны работает по плану "А".

"Но, держа в голове возможность "послематчевой серии пенальти", мы сформировали два принципа, с которыми мы можем говорить о компенсациях, если до этого дойдет речь", – цитирует УНИАН пана Кулебу.

Он добавил, что в данном случае речь идет о том, как именно будет гарантироваться безопасность Незалежной, а также об обеспечении выполнения соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Можно с Россией договориться и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности – это большой вопрос", – резюмировал министр.

Из выступления пана Кулебы осталось непонятным, как именно киевский режим намерен выбить у Москвы какие-либо компенсации за потери доходов от уменьшения прокачки российского газа через украинскую территорию.

Напомним, в середине июня глава МИД Украины на переговорах в столице ФРГ в ультимативной форме заявил германской стороне о том, что условием запуска "СП-2" должна быть "деоккупация" земель Незалежной и ее энергетическая безопасность. Данный тезис Кулебы в Москве назвали истерикой, а в Берлине увидели в нем желание украинских чиновников "переплюнуть" друг друга в стремлении продемонстрировать лояльность западным партнерам.

Источник: УНИАН
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость273094
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кулеба похож на вороватого жулика где бы что зацепить на халяву
трепанатор черепов
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Гость274034
Хохлопомойка когда с долгами расплатится??Мажь себе вазелином дупу для оказания секс услуг солдатам НАТО.
уже платят. Газпром создал немного дефицита и тариф за газ взлетел до небес. Немцам это не нравится. Но они сами это спровоцировали пересмотром договоров по политическим мотивам.
Гость274034
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Гость273209
С рашки все взыщут. Расплатится счука по полной
Хохлопомойка когда с долгами расплатится??Мажь себе вазелином дупу для оказания секс услуг солдатам НАТО.
трепанатор черепов
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Гость273209
С рашки все взыщут. Расплатится счука по полной
потом через тарифы всё вернёте. Никуда вы не денетесь.
Гость273908
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Гость273209
С рашки все взыщут. Расплатится счука по полной
Скоро вам киздец будет полный, а пока пребывай в радужных мечтаниях
Гость267698
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Животные, которые усиленно гадили, плевались, хамили, воровали теперь требуют, чтобы Россия и дальше содержала этих дегенератов, чтобы они продолжали ей гадить, плеваться, хамить, воровать? Щазз, Сейчас дешевле просто этих свиней отправить на мясопереработку. Чтобы эти визжащие даже здесь свиньи хавали из лоханки все те испраженния, выделяемые туда их новыми панами. Холопы слабоумные. Мозгов нет, ничему не учатся.
Гостъ
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Гость273209 очко твоё, обезьяна, за всё ответит, петух западенский :-)
Гостъ
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На фуй пошли гомосеки тупорылые! :-) Члены вместо мозга
Гость273209
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С рашки все взыщут. Расплатится счука по полной
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