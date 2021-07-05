Украинские власти хотят получить гарантии безопасности страны после потерь доходов от транзита российского газа

Незалежная строит планы по взысканию с России компенсации после ввода в строй газопровода "Северный поток-2" для обеспечения безопасности и выполнения Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на сегодняшней пресс-конференции.

При этом министр отметил, что пока Киев не ведет никаких переговоров на тему компенсации за потерю доходов казны соборной из-за запуска балтийской газовой магистрали. По его словам, сейчас руководство страны работает по плану "А".

"Но, держа в голове возможность "послематчевой серии пенальти", мы сформировали два принципа, с которыми мы можем говорить о компенсациях, если до этого дойдет речь", – цитирует УНИАН пана Кулебу.

Он добавил, что в данном случае речь идет о том, как именно будет гарантироваться безопасность Незалежной, а также об обеспечении выполнения соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Можно с Россией договориться и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности – это большой вопрос", – резюмировал министр.

Из выступления пана Кулебы осталось непонятным, как именно киевский режим намерен выбить у Москвы какие-либо компенсации за потери доходов от уменьшения прокачки российского газа через украинскую территорию.

Напомним, в середине июня глава МИД Украины на переговорах в столице ФРГ в ультимативной форме заявил германской стороне о том, что условием запуска "СП-2" должна быть "деоккупация" земель Незалежной и ее энергетическая безопасность. Данный тезис Кулебы в Москве назвали истерикой, а в Берлине увидели в нем желание украинских чиновников "переплюнуть" друг друга в стремлении продемонстрировать лояльность западным партнерам.

