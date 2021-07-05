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Во время своего визита в Варшаву министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег Польшу от попыток разорвать экономические отношения с Россией.
"Если экономическое сотрудничество с Россией окажется невозможным, это поставит нас в Европе в трудное положение", – заявил глава МИД Германии Хайко Маас в разговоре со своим польским коллегой Збигневом Рау.
По словам министра иностранных дел Германии, если одновременно изолировать и Россию, и Китай, то это подтолкнет обе страны к более тесному сотрудничеству друг с другом, в результате чего может образоваться крупнейшее экономическое пространство в мире.
"Это не только неправильно, но и опасно, в том числе и для наших интересов безопасности в Европе. В этой связи мы не считаем это правильной стратегией", – сообщил Хайко Маас, находясь в Варшаве.
При этом министр иностранных дел Польши заявил, что польское правительство по-прежнему отвергает многомиллиардный проект строящегося магистрального газопровода из России в Германию.
"Мы являемся противниками этого проекта и были таковыми с момента его появления", – заявил Рау.
По его словам, проект газопровода "Северный поток – 2" представляет собой угрозу безопасности для Европы и не должен быть завершен. А в случае его завершения нужно как минимум позаботиться о том, чтобы Украина была обеспечена газом через другие, не контролируемые Россией трубопроводы.
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