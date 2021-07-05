Отрезать Донбасс от Украины: на что пойдет Зеленский ради второго срока - эксперт

Отрезать Донбасс от Украины: на что пойдет Зеленский ради второго срока - эксперт
Фото: Volodymyr Zelensky /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Лидеру Незалежной для переизбрания нужен мир в мятежном регионе и полное прекращение обстрелов

Президента Украины Владимира Зеленского сейчас волнует лишь вопрос переизбрания на второй срок. Однако, чтобы это случилось, необходимо достичь мира в Донбассе. Такую точку зрения высказал в эфире оппозиционного телеканала "Первый независимый" украинский политолог Михаил Погребинский.

"Ему важно, чтобы был повод отрезать эту территорию и забыть про обстрелы, прекратить убийства людей. Ему важно не потому, что он такой гуманист и не хочет, чтобы люди погибали – он же неоднократно демонстрировал себя в противоположном смысле, но просто потому, что он и команда понимают, что если будут гибнуть люди по-прежнему, то шансов на переизбрание ноль", – полагает Погребинский.

По его мнению, если Владимир Александрович переизберется на высокий пост, вернуть шахтерский край под свой контроль Киеву не удастся.

Эксперт не исключил, что в соборной за оставшиеся два года до президентских выборов может появиться политик, который объявит, что согласен выполнять полностью Минские соглашения и даже предоставить автономию Донбассу, "лишь бы эта территория осталась Украиной".

Ранее в конце июня пан Зеленский в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на канале 1+1 заявил, что если переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на востоке страны потерпят крах, Киеву придется отгораживаться от мятежного региона "стеной". При этом лидер нации признал, что сделать это будет не так уж просто, поскольку тогда будут затронуты многие социальные вопросы, например, пенсии и обеспечение населения и предприятия водой. Он добавил, что судьбу Донбасса должны решить украинцы на референдуме.

В Москве с сожалением и удивлением восприняли высказывания президента Незалежной о прекращении всех связей с ДНР и ЛНР. Одновременно пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отметил, что у киевского режима уже давно и так нет контактов с народными республиками.

Источник: Первый независимый
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость 385089
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Гость267698
Степбайстеп. Пока тупорылые визжат про щеневмерлу надо потихоньку отрезать от них Донбасс, превращая в де-факто его в нормальную адекватную Украину с промышленностью, культурой человеческой, с образованием и медициной. Пусть свиньи западенские сидят в своей выгребной яме и хавают то, чем туда ходит их Евросоюз.
Утебя культура на уровне каменного века.Очевидно такую же ты хочешь принести и в ОРДЛО.
Гость272792
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Гость271150
Ради второго срока он будет есть кал Байдена на завтрак, обед и ужин. Единственным условием будет, чтобы в кале не было волос, а то он, дескать, очень брезглив. Да рогули и не такое исполнят, им не привыкать.
К анально-генитальным сумасшедшим комментаторам присоединился калоед. Таких держат в психушках в одиночках. Они своим г......мажут стены. И жрут его.
Боцман
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Луганск ЗА! Зеля жги ,только забери своих сраных вояков.
Гость271150
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Ради второго срока он будет есть кал Байдена на завтрак, обед и ужин. Единственным условием будет, чтобы в кале не было волос, а то он, дескать, очень брезглив. Да рогули и не такое исполнят, им не привыкать.
Бармалей
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Зачем ему второй срок, в первом мало стырил ?
Гость267698
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Степбайстеп. Пока тупорылые визжат про щеневмерлу надо потихоньку отрезать от них Донбасс, превращая в де-факто его в нормальную адекватную Украину с промышленностью, культурой человеческой, с образованием и медициной. Пусть свиньи западенские сидят в своей выгребной яме и хавают то, чем туда ходит их Евросоюз.
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