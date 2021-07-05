Некоторым неприятно осознавать, что ими правит президент с особенностями

Ситуация внутри американского общества накалена до предела. Нынешний лидер США Джо Байден не раз попадал впросак, демонстрируя свою несостоятельность по ряду вопросов. Выходки президента и его неумение общаться с прессой всерьез беспокоят простых американцев. Далеко не всем хочется, чтобы родную страну возглавлял человек со странностями.



В последний раз бурю эмоций вызвал инцидент, произошедший в магазине. Главнокомандующему задали набивший оскомину вопрос о новой атаке "русских хакеров". Однако ничего вразумительного Байден ответить не смог и полез в карман за своими пресловутыми бумажками.

Простым американцам кажется, что такое поведение первого лица государства неприемлемо.

"Очень страшно, что этот человек отвечает за нашу национальную безопасность", "Джо Байден страдает слабоумием", "Это позор нации!" – не сдерживают эмоции на станицах издания Fox News перепуганные сложившейся ситуацией американцы.

Некоторые и вовсе считают, что по факту у этого государства нет конкретного президента. Кто-то предполагает, что вся полнота власти находится в руках вице-президента Камалы Харрис и собравшейся вокруг нее группировке политиков. В любом случае, обывателям остается рассчитывать только на то, что они смогут "пережить эту администрацию", а страна не успеет скатиться в Тартар.

Стоит отметить, что и на международной арене недовольны действиями американских властей. Так, некоторые эксперты убеждены, что Германии и Франции надоело быть марионетками Америки в отношениях с Россией.