Экс-лидер Советского Союза должен понести ответственность за гибель людей у Вильнюсского телецентра, считает родственник одного из убитых во время штурма здания

Первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева могут привлечь к суду за кровавые события у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года. Гражданский иск против бывшего советского лидера планирует оформить житель литовской столицы Робертас Повилайтис, сообщает Delfi.

Он считает, что Горбачев должен понести ответственность как главнокомандующий Вооруженными силами СССР. Дело в том, что в тех январских событиях у телецентра погиб отец Повилайтиса.

"Поскольку Генпрокуратура Литовской Республики отказалась возбуждать вопрос об ответственности Горбачева в рамках уголовных процессов, я как гражданин хочу поднять вопрос об ответственности Горбачева за убийства 13 января", – пояснил он.

Какую сумму моральной компенсации литовец хочет взыскать с Михаила Сергеевича, Повилайтис не назвал. Впрочем, сам он выразил сомнение, что ему это удастся вообще сделать.

Напомним, Вильнюсский окружной суд уже вызывал Горбачева на допрос по делу о событиях января 1991 года. Случилось это в декабре 2016-го. Причем ранее прокуратура Литвы сообщала, что в Москве отказались допросить экс-президента СССР по просьбе литовской стороны.

В середине января 2016 г. судья Айнора Корнелия Мацявичене уведомила, что повестка в Вильнюсский окружной суд дошла до Горбачева, и он лично расписался на уведомлении.

Верховный Совет Литвы 11 марта 1990 г. объявил о восстановлении независимости республики, однако власти Советского Союза заявили, что данное решение противоречит Конституции СССР. В январе следующего года в Вильнюсе начались массовые акции протеста. Для защиты стратегических объектов в Литву были направлены бойцы спецподразделений.

В ночь на 13 января колонна бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 получили ранения. До сих пор разнятся данные о начале стрельбы. Бывшие бойцы "Альфы" утверждают, что в мирных граждан стреляли местные провокаторы и националисты.

