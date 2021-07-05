На Украине разгорелся скандал из-за карты России с Крымом на госканале

На Украине разгорелся скандал из-за карты России с Крымом на госканале
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Руководство "Дома" не исключает диверсии и просит помочь в расследовании СБУ

В рядах властей Незалежной случилась очередная зрада – украинский гостелеканал "Дом", созданный киевским режимом для пропаганды среди жителей неподконтрольных соборной территорий, продемонстрировал карту России с Крымом. Мелькнула она в качестве заставки к одной из своих передач.

Правдивое изображение карты РФ высмотрел скандальный депутат Верховной рады и мечтатель "захватить" российские земли Алексей Гончаренко. Он тут же пожаловался на зраду в соцсети.

"На телеканале "ДОМ" публикуют карту РФ с оккупированным Крымом как частью России. Канал финансируется из украинского бюджета, а его открытием так хвастался (президент Владимир) Зеленский", – написал в своем телеграм-канале пан Гончаренко.

Позже он приписал к посту, что видео с картой уже убрали из публичного доступа.

В свою очередь, главред телеканала Алексей Мацука в оправдание заявил, что была допущена "техническая ошибка". По его словам, предыдущие выпуски программы шли с утвержденной "Домом" заставкой, на которой карта России была изображена без Крыма, сообщает "Обозреватель".

Сразу после ЧП государственного уровня на телеканале начались проверки. Служба внутренней безопасности выясняет источник "происхождения и попадания фейковой заставки" в эфире, виновный уже обнаружен. Руководство "Дома" публично обратилось через "Фейсбук" за помощью к СБУ в расследовании данной диверсии.

Некоторые ура-патриоты Незалежной в своих комментариях потребовали закрыть телеканал, а всех сотрудников привлечь по статье о посягательстве на территориальную целостность соборной. Другие нашли всемогущую "руку Кремля", а еще один комментатор в шутку спросил, не углядели ли в данном инциденте следы Петрова с Бошировым или русских хакеров.

Источник: Обозреватель
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гостъ
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Петров и Башаров нарисовали
Гость267804
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Правильно ополчились. Нужно показывать заставку с картой СССР или Российской империи, а то что один Крым. Пусть уж вся окраина империи будет показана.
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