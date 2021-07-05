Анкара готова поставлять оружие, но сражаться на стороне незалежных не будет

Нарастание напряжения между Российской Федерацией и украинским государством заметно невооруженным глазом. На этом фоне особенно воинственные политические деятели и эксперты не чураются рассуждать о возможном начале военных действий. Такой сценарий маловероятен, однако аналитики все же продолжают делиться своими версиями развития событий при таком исходе. Например, в Анкаре убеждены, что на подмогу Незалежной никто не придет.



Такое мнение высказал бывший начальник военной разведки Турции. По словам Исмаила Пекина, турецкая сторона не станет ввязываться в возможный конфликт между Россией и Украиной. При этом опытный разведчик заверяет, что нет ничего дурного в поставках турецких беспилотников украинской армии. Мол, бизнес бизнесом, а война – совсем другое дело.

Пекин также подчеркнул, что Анкара старается балансировать между интересами Москвы и Киева и поддерживает нормальные партнерские отношения с обеими сторонами – а все внутренние разборки являются их личным делом.

Если же случится так, что война все же начнется, Анкара, по прогнозам разведчика, останется в стороне. В целом на международной арене нет игроков, которые встанут на сторону Незалежной.

"Если война разразится, никто не поможет Украине", – объявил Пекин в беседе с корреспондентом издания "Лента.ру".

По мнению разведчика, главная задача Анкары – поддерживать взаимовыгодный диалог и с Москвой, и с Киевом.

К слову, недавно опытный зарубежный эксперт объявил, что в случае войны между НАТО и Россией Североатлантический альянс ждет разгромное поражение.