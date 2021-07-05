Таллину напомнили о существовании документа 300-летней давности о землях Прибалтики

Российский ученый-востоковед и политический эксперт Евгений Сатановский жестко ответил на заявление Хенна Пыллуасса, который выдвигается кандидатом в президенты Республики от Эстонской консервативной народной партии о том, что Москва должна "вернуть" Таллину часть российских территорий. Политолог напомнил политику из соседней страны, что по Ништадтскому мирному договору, которому в нынешнем году исполняется 300 лет, все эстонские земли принадлежат России.

Накануне Пыллуасс на конгрессе партии выступил с громкой речью, где, в частности, коснулся территориальных претензий к РФ.

"Нет необходимости и причин для легализации преступной оккупации Печор и окрестностей Нарвы", – цитирует эстонца местное издание ERR.

Он добавил, что согласно международному праву Тартусский мир, заключенный 101 год назад, действует и по нынешнее время, как и определенная им государственная граница между Россией и Эстонией.

Сатановский в своем телеграм-канале "Армагеддоныч" указал Пыллуассу на Ништадтское соглашение, в соответствии с которым Петр I отвоевал и купил у Швеции всю Эстонию "на вечные времена".

"Кандидат, конечно, так себе. Дедушка у него ССовец, каратель", – отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что требовать земли должна Москва, а вовсе не Таллин. России принадлежит не только территория Эстонии, но и вся Прибалтика, считает Сатановский.

"Чрезвычайно по-европейски будет выглядеть. В полном соответствии с добрыми старыми бюргерскими традициями Ганзы. Есть договор, деньги уплачены сполна, о чем есть соответствующие документы", – с иронией напомнил ученый.

По его мнению, властям Эстонии не нужны дополнительные территории, поскольку Республика находится в серьезном демографическом кризисе.

"Депопуляция в этой стране жуткая – вымирают эстонцы и разъезжаются, куда попало. Им при советской власти было куда комфортнее, чем сейчас, несмотря на все ее жалобы и обиды. Ни промышленности, ни туризма, ни перспектив. Дыра Европы..." – констатировал аналитик.

Тартуский мирный договор заключен между Москвой и Таллином в 1920 году. Согласно документу, Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области)и территории на правобережье Нарвы (сейчас они являются частью Ленинградской области). В 1944 г. эти земли возвращены РСФСР.

В настоящий момент между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы, т.к. Таллин при ратификации пограничного договора от 2005 г. в одностороннем порядке внес туда ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к РФ и отозвала свою подпись под документом.

Ну, а господину Пыллуасс, который периодически зарится на российские территории, уже в РФ давали ответ. В последний раз это случилось в начале этого года. Тогда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посоветовал эстонским политикам "не включать" историческую память избирательно. А в прошлом году власти Псковской области предложили соседям провести "отрезвляющую" образовательную экскурсию в Пскове.

