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Российская сторона не позволит недоброжелателям играть у нее на нервах и
безнаказанно разгуливать в территориальных водах нашей страны. Об этом объявил
руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой.
Высокопоставленный госслужащий не мог обойти своим вниманием скандальный инцидент, который недавно произошел с британским эсминцем в Черноморском регионе. Толстой подчеркнул, что подобного рода выходки будут караться российской стороной со всей строгостью. Так, если еще какому-нибудь кораблю вздумается проникнуть на нашу территорию, судно ждет неминуемая погибель.
"Пойдут на одно", – отрезал глава российской делегации.
Также нашим делегатам удалось добиться того, чтобы очередная антироссийская резолюция была снята с повестки. Наполненный негативом по отношению к России документ подготовили украинские умельцы.
Толстой подчеркнул, что разработанная украинцами резолюция была преисполнена лживыми клише и не имеет никакого отношения к реальному положению дел.
К слову, недавно российская делегация выступила с протестом против украинского закона о коренных народах. Напомним, в этом документе киевский режим утвердил, что русские по неведомой причине не относятся к коренным народам Украины.
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