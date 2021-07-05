"Пойдут на дно": Россия пригрозила нарушающим границы кораблям-провокаторам

"Пойдут на дно": Россия пригрозила нарушающим границы кораблям-провокаторам
Фото: Alexander Rekun/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Позицию Москвы озвучил Петр Толстой

Российская сторона не позволит недоброжелателям играть у нее на нервах и безнаказанно разгуливать в территориальных водах нашей страны. Об этом объявил руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой.

Высокопоставленный госслужащий не мог обойти своим вниманием скандальный инцидент, который недавно произошел с британским эсминцем в Черноморском регионе. Толстой подчеркнул, что подобного рода выходки будут караться российской стороной со всей строгостью. Так, если еще какому-нибудь кораблю вздумается проникнуть на нашу территорию, судно ждет неминуемая погибель.

"Пойдут на одно", – отрезал глава российской делегации.

Также нашим делегатам удалось добиться того, чтобы очередная антироссийская резолюция была снята с повестки. Наполненный негативом по отношению к России документ подготовили украинские умельцы.

Толстой подчеркнул, что разработанная украинцами резолюция была преисполнена лживыми клише и не имеет никакого отношения к реальному положению дел.

К слову, недавно российская делегация выступила с протестом против украинского закона о коренных народах. Напомним, в этом документе киевский режим утвердил, что русские по неведомой причине не относятся к коренным народам Украины.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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