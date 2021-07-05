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Секторальные санкции Запада в отношении Белоруссии похожи на антиутопию Джорджа Оруэлла "1984", где в тоталитарном обществе практиковалось "двоемыслие" – способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений. Об этом написала в своем телеграм-канале директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
Обстановка Ангсоца сейчас складывается в коллективном Западе, полагает дипломат. По ее словам, в результате введенных ограничений на торговлю Минском нефтепродуктами и калийными удобрениями, пострадали сами европейские страны.
"Потери от операционной деятельности будут критическими. Литовские эксперты все как один заявляют, что замену белорусскому калию найти будет, скорее всего, почти невозможно", – отметила Захарова.
Рестрикции в отношении Минска бумерангом отлетели к АО "Литовские железные дороги", поскольку белорусы обеспечивает четверть грузовых перевозок предприятия соседней страны.
"Такое впечатление, что в Европе, в частности, в Литве заигрались в борьбе с "режимом" и в политическом угаре уже не считают павших от "огня по своим"", – резюмировала представитель Смоленской площади.
Ранее польское издание
Dziennik polityczny
вышло со статьей, в которой автор раскритиковал санкционную политику в отношении Минска. По его мнению, Варшава, вводя ограничения и вмешиваясь в политику соседнего государства,
"забивает гвоздь в гроб польской экономики". В материале утверждалось, что белорусские власти смогут найти альтернативные рынки или разработают модель, позволяющую обходить рестрикции, и еще заработают на этом деньги.
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