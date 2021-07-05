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Президента Белоруссии Александра Лукашенко может ожидать судьба глава Ливии Муаммара Каддафи. А все из-за того, что он сделал из Республики перевалочную базу для мигрантов, которые бегут из Ближнего Востока в Европу. Такой прогноз дал российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский в эфире интернет-канала "Власть vs Влащенко".
При этом эксперт не раскрыл секрета, почему подобной участи пока избежал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который позволяет массово пробираться в Старый Свет сирийскими беженцам через турецкую территорию.
"Лукашенко пропускает мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана в сторону Литвы и Латвии, особенно Литвы, которая его раздражает", – заявил Белковский.
По его данным, за последние месяцы литовские пограничники задержали 822 нелегальных мигранта, прорвавшихся через белорусскую границу. Это количество ищущих лучшей доли оказалось в десять раз больше, чем за весь прошлый год.
"Лукашенко ведет себя как полковник Муаммар Каддафи, который незадолго до своего свержения тоже решил снять все ограничения и барьеры на пути нелегальных мигрантов в сторону Южной Европы, думая, что сейчас он застращает европейцев", – заметил эксперт.
Он напомнил, чем закончил лидер Ливии. Белковский предположил, что бацька должен ужаснуться той картине смерти, которая настигла главу Джамахирии в октябре 2011 года, когда повстанцы несколько часов после его захвата издевались над Каддафи еще живым, а потом над телом убитого.
Напомним, с июня 2021 г. власти Литвы стали жаловаться на Лукашенко из-за того, что Минск якобы ослабил контроль на своей госгранице. В Вильнюсе заявили, что Белоруссия использует нелегальных мигрантов в качестве оружия для ведения гибридных атак на Европу.
Позже немецкий Spiegel написал, что Минск готовится увеличить давление на Старый Свет, обложивший санкциями Республику, используя потоки беженцев из Ирака и Сирии.
А буквально на днях
Служба охраны госграницы Литвы обратилась к МВД с просьбой объявить чрезвычайное положение на
государственном уровне из-за растущего числа нелегалов из
Белоруссии.
Таллину напомнили о существовании документа 300-летней давности о землях Прибалтики
По телевидению Незалежной показали, как Россия защищает свои границы
анальный секас до смерти не практикуют
свидомитам надо бояться своих желаний :))
Поэтому не удивительно , что он тупит...С кем поведешься от того и наберешься.))