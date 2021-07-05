Европа может не простить бацьке потоки нелегальных мигрантов из Ближнего Востока

Президента Белоруссии Александра Лукашенко может ожидать судьба глава Ливии Муаммара Каддафи. А все из-за того, что он сделал из Республики перевалочную базу для мигрантов, которые бегут из Ближнего Востока в Европу. Такой прогноз дал российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский в эфире интернет-канала "Власть vs Влащенко".

При этом эксперт не раскрыл секрета, почему подобной участи пока избежал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который позволяет массово пробираться в Старый Свет сирийскими беженцам через турецкую территорию.

"Лукашенко пропускает мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана в сторону Литвы и Латвии, особенно Литвы, которая его раздражает", – заявил Белковский.

По его данным, за последние месяцы литовские пограничники задержали 822 нелегальных мигранта, прорвавшихся через белорусскую границу. Это количество ищущих лучшей доли оказалось в десять раз больше, чем за весь прошлый год.

"Лукашенко ведет себя как полковник Муаммар Каддафи, который незадолго до своего свержения тоже решил снять все ограничения и барьеры на пути нелегальных мигрантов в сторону Южной Европы, думая, что сейчас он застращает европейцев", – заметил эксперт.

Он напомнил, чем закончил лидер Ливии. Белковский предположил, что бацька должен ужаснуться той картине смерти, которая настигла главу Джамахирии в октябре 2011 года, когда повстанцы несколько часов после его захвата издевались над Каддафи еще живым, а потом над телом убитого.

Напомним, с июня 2021 г. власти Литвы стали жаловаться на Лукашенко из-за того, что Минск якобы ослабил контроль на своей госгранице. В Вильнюсе заявили, что Белоруссия использует нелегальных мигрантов в качестве оружия для ведения гибридных атак на Европу.

Позже немецкий Spiegel написал, что Минск готовится увеличить давление на Старый Свет, обложивший санкциями Республику, используя потоки беженцев из Ирака и Сирии.

А буквально на днях Служба охраны госграницы Литвы обратилась к МВД с просьбой объявить чрезвычайное положение на государственном уровне из-за растущего числа нелегалов из Белоруссии.

