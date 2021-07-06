Экс-офицер Альянса заявил, что военный флот РФ попросту не сможет себя защитить

Киев должен всеми действиями показывать, что Азовское море не принадлежит России. К примеру, увеличивать количество патрулей, "пока что-то не произойдет", и показывать, что отступать со своей земли не намерены. Такой совет дал Украине бывший офицер НАТО Гарри Табах в интервью для "Обозревателя".

"Чем больше это будет на виду у всех людей, тем больше это будет обсуждаться в Совбезе, тем больше это будет обсуждаться в Евросоюзе, у нас в Конгрессе. И это будет давление на Россию – политическое, экономическое, санкционное ", – заявил он.

При этом, полагает бывший военнослужащий, напряженная военная ситуация возникла именно по вине российской стороны. Сейчас в Черном море находится предельная концентрация боевых кораблей НАТО, которые вынужденно отправились в акваторию из-за существующей в регионе "опасности". Россияне провоцируют западных военных, пытаясь пресечь путь и проводя тренировочные полеты над кораблями так низко, чтобы "затряслась палуба". Офицер заявил, что действия российской стороны рано или поздно приведут к конфликту, передает телеканал "360".

В ситуации с "Дефендером" именно Россия повела себя по-хулигански, и, как полагает Табах, так Путин продемонстрировал Байдену, что может делать что угодно, оставшись безнаказанным. Однако во время инцидента в Черном море, заявил он, у российских военных не было шансов.

Со ссылкой на "не проверенный, но источник, которому доверяет", он сообщил, что британцы собирались открыть огонь первыми, но делать этого не стали, поскольку увидели – россияне не смогут защитить себя. Поэтому продолжали игнорировать их просьбы сменить маршрут. Российская сторона, заявляющая, что все же открыла огонь, вероятно солгала.

"Черт их знает, может, они рыбу там глушили. А потом подумали: "Давайте мы скажем, что мы по ним стреляли", – заявил офицер.

Более того, догнать британский эсминец российские пограничники бы не смогли. И без того, вернувшись на базу, у военных России на катерах не выдержали китайские двигатели – после инцидента они были полностью "убиты", ведь из-за санкций поставить хорошие из Германии они не смогли.