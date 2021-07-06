"Окружим и разделим": в офисе Зеленского раскрыли план по захвату Донбасса

"Окружим и разделим": в офисе Зеленского раскрыли план по захвату Донбасса
Фото: Senkar Tomas/CTK/www.globallookpress.com
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Чиновник заявил, что Минские соглашения не имеют обязательного характера

Украинская армия способна захватить отдельные районы Донбасса, о чем заявил Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины. По словам чиновника, Незалежная не просто так не выполняет Минские соглашения – политик полагает, что с политической частью документа можно смело поспорить.

Арестович считает, что эта часть "Минска" остается предметом переговоров по непонятным причинам, а все участвующие в урегулировании конфликта стороны почему-то настаивают на обязательном выполнении указанных договоренностей.

"Минск – 2" является доброй волей сторон. Этот договор не имеет обязательного характера, то есть не предусматривает правовых последствий за его невыполнение", – рассудил украинский чиновник.

По словам советника администрации Зеленского, "Минск" не получил одобрение в резолюции Совбеза ООН, раз англоязычная версия документа содержит слово "приветствует", а не "одобряет". По логике Арестовича, именно из-за этого Киев не имеет обязательств в выполнении договоренностей.

Чиновник также заявил, что ВСУ могут захватить часть территорий ДНР и ЛНР для того, чтобы дальнейшее существование республик стало невозможным. От полномасштабного наступления украинскую армию останавливает "плотная городская настройка", бомбежка которой неминуемо приведет к массовой гибели гражданских.

"Мы окружим, разделим и будем доставать артиллерией до границы с Россией", – заявил советник офиса Зеленского в эфире телеканала "НАШ".

Ранее Зеленский заявил, что украинский народ должен решить на референдуме вопрос о дальнейшей связи с Донбассом.

Источник: YouTube
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость274506
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Когда , рогули, полезете на Донбасс , прихватите с собой Арестовича на передовую.
Гость274506
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А что , сейчас орудия укровермахта не достают до границы с Россией в Черниговской, Сумской, Харьковской областях?
Ну что же , рогули, окружайте..А потом как всегда будете бежать в обоср@нных шароварах из котлов и визжать о перемирии .
Гость272558
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РОССИЯ ТОЛЬКО И ЖДЕТ ЧТОБ ЭТИ УКРОПЫ ХОЛОПЫ ПОЛЕЗЛИ НА ДОНБАСС - И ХАНА БУДЭ УКРОПИИ - ОНИ НЕ ПОЛЕЗУТ ОНИ ТРУСЛИВЫЕ КАК ИХ НЕДОУМОК ЧМОШНЫЙ КЛОУН
Гостъ
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Жоny вашу разделят, йо6аные бандеры, на корм вашим же свиньям, nидаpы
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