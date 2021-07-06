Государственная власть в Незалежной уже много лет является марионеткой в руках Запада

Раскол в обществе Украина на фоне продолжающегося на территории страны военного конфликта ведет к окончательному развалу государства. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

Комментируя обращение некоторых нардепов к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Боровцу, Кива указал, что население страны и так уже разделено на два лагеря. Шаги по пути героизации нацизма и вовсе сделают конфликт непримиримым, в итоге Украина распадется.

Впрочем, по мнению политика, именно эту задачу и решает "марионеточная власть" в лице президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

"Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны запада – расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла",

– написал политик в своем телеграм-канале. Сообщение он сопроводил фотографиями местного националиста Романа Шухевича в мундире офицера немецко-фашисткой армии и генерал-майора Вермахта Рейнхарда Гелена, пишет "Свободная пресса".

Сам Кива прежде допустил, что вместо комика Зеленского, за которого голосовал народ на выборах, сейчас в кресле главы Незалежной сидит двойник – очень похожий внешне, но высказывающий совершенно противоположные идеи по сравнению с допрезидентским периодом. Впрочем, представитель МИД РФ Мария Захарова нашла другое объяснение нестыковкам в заявлениях Зеленского – президента и Зеленского – популярного актера.

Ранее о том, что Незалежной грозит распад по образцу Югославии, высказался нардеп Рады Евгений Мураев. Он обратил внимание на то, как действуют Польша, Венгрия и Румыния, с легкостью раздавая свое гражданство украинцам, передает URA.RU.