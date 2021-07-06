Киев отреагировал на выходку польского пилота

Киев отреагировал на выходку польского пилота
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Внешнеполитическое ведомство пообещало разобраться в ситуации

Консульский отдел посольства Украины в Польше займется проверкой информации о скандале, произошедшем на борту самолета Ryanair. Пилот решил не пускать на борт украинцев, при этом назвав себя королем самолета. 

В МИДе Незалежной отметили, что об инциденте узнали из СМИ. 

"Поручили консульскому отделу посольства Украины в Польше ее проверить", 

– добавил спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко. 

Лайнер должен был лететь из польского города Познани в Одессу. Из-за неадекватного поведения пилота, не пустившего в самолет 30 граждан Украины, вылет был задержан на час. 

В аэропорту, из которого должно было отправиться воздушное судно, заметили, что во время регистрации на рейс были "некоторые нарушения в работе". Пока нет точной информации о том, какой именно член экипажа позволил себе такое непозволительное поведение в отношении пассажиров. 

Это не первый за последнее время инцидент с самолетами Ryanair. Напомним, что 23 мая воздушное судно, летевшее из Афин в Вильнюс, совершило экстренную посадку в Минске. На борту находился один из создателей оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. 

Западные страны, рассматривая данный инцидент, пришли к выводу, что он был заранее спланирован, а сообщение о минировании лайнера было ложным. 

Источник: "РБК Украина" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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