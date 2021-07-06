Суд вынес приговор экс-сопернику Лукашенко

Суд вынес приговор экс-сопернику Лукашенко
Виктор Бабарико. Кадр youtube.com
Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы

В Белоруссии завершился суд на бывшим главой "Белгазпромбанка". Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает белорусское информагентство "БелТа". 

Ранее Госпрокуратура республики настаивала на 15 годах наказания для бывшего конкурента Лукашенко на президентских выборах, причем обвинение требовало заключить его в колонии с усиленным режимом.

Виктор Бабарико проходил фигурантом дел о получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. В мае прошлого года он ушел с поста руководителя банковского учреждения, объявив о своем намерении избираться на пост президента Белоруссии. Однако пройти регистрационную процедуру не смог – его задержали из-за обвинений в экономических преступлениях.

Источник: БелТа ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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ГостьБ
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Всё как всегда - кроме выбитых и полученных обманным путём ложных показаний свидетелей у обвинения ничего нет. Но, как принято в странах бывшего СССР, устная команда/приказ сверху важнее любых законов. Зато после смены власти судьи, которые променяли совесть, человеческие качества и т.п. на служебные квартиры, машины и пр. плюшки от гос. службы (в Беларуси сейчас служебную квартиру приватизировать нельзя - раньше при СССР 10 лет отработал на гос. службе, и спокойно приватизируешь квартиру, которую тебе государство выделило), будут объяснять, почему слепо выполняли устные команды сверху
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