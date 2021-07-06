Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы

В Белоруссии завершился суд на бывшим главой "Белгазпромбанка". Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает белорусское информагентство "БелТа".

Ранее Госпрокуратура республики настаивала на 15 годах наказания для бывшего конкурента Лукашенко на президентских выборах, причем обвинение требовало заключить его в колонии с усиленным режимом.

Виктор Бабарико проходил фигурантом дел о получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. В мае прошлого года он ушел с поста руководителя банковского учреждения, объявив о своем намерении избираться на пост президента Белоруссии. Однако пройти регистрационную процедуру не смог – его задержали из-за обвинений в экономических преступлениях.