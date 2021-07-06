Поставки из РФ слишком важны, чтобы жертвовать ими ради политических целей

Санкции Запада против России – слабые и неэффективные, это признают все игроки. Однако принять более мощные меры США и ЕС не могут, поскольку таким выстрелом сильно ранят самих себя. К такому выводу пришли аналитики австрийского издания Die Presse.

О том, что бывает, если пойти на непродуманные шаги против экономики России, Запад на собственном опыте убедился в 2018 году, когда Вашингтон ввел санкции в отношении РусАла. После того, как российский концерн прекратил свои поставки в Европу, алюминий тут же подорожал на мировых рынках на 15%. В итоге небольшой уступки главы компании Олега Дерипаски хватило, чтобы американцы отменили свои санкции через несколько месяцев после объявления о них.

Аналогичная реакция наблюдается на мировых энергетических рынках. Стоило Европарламенту заикнуться, что импорт нефти и газа из РФ в ЕС может быть прекращен из-за скопления российских войск у границы с Украиной, как стоимость углеводородов резко пошла вверх.

"Потому что от сырьевой части российской экономики, которую на Западе пытаются взять на прицел, зависит не только Россия, но и весь мир",

– поясняет австрийское издание. Авторы напоминают, что Россия является не только крупнейшим поставщиком углеводородов в мире, но и редкоземельных металлов, таких как никель, титан. Их экспорт приносит России много денег, и запрет на поставки нанес бы сильный финансовый удар по Москве. Но учитывая, что в мире есть всего три страны, добывающих титан, а этот металл необходим для производства современных самолетов, Запад не рискнет пойти на эту меру, полагают эксперты.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что по поручению лидеров стран Евросоюза работает над новым пакетом санкций в отношении России и одновременно – над предложениями по сотрудничеству. Похожий курс на взаимодействие с Москвой взял и Вашингтон: там тоже хотят вести диалог, но при этом держать РФ в удобных для США рамках.