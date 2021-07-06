Россия намерена захватить Польшу и отрезать ее от Запада - СМИ

Россия намерена захватить Польшу и отрезать ее от Запада - СМИ
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Москва пытается сделать Варшаву подконтрольной, уверен журналист

Россия вынашивает множество планов по включению европейских государств в свою сферу влияния, однако в настоящее время не готова к вторжению в Польшу. Такое заявление сделал обозреватель Михал Фишер, порассуждавший о геополитических интересах Кремля.

По мнению журналиста, для того, чтобы включить Польшу в число своих сателлитов, России необходимо построить из Варшавы образ "отщепенца", который находится в конфликте с остальными соседями и выдвигает абсурдные требования о возврате имущества, потерянного сотни лет назад.

"Пожалуй, для многих очевидно, что Кремль хотел бы включить Польшу в свою зону влияния и убрать из нее силы Североатлантического альянса. Так он мог бы обезопасить Белоруссию и изолировать Прибалтику, доставляющую ему проблемы", – считает обозреватель.

Однако, полагает Фишер, Польша сохраняет свое членство в Евросоюзе. Во-первых, Брюссель ожидает от страны изменений после выборов и вклада Варшавы в укрепление политической и экономической системы. Во-вторых, в стране функционирует множество европейских компаний, так что России будет проблематично избавиться от них.

"РФ заинтересована в плохих отношениях Польши с ЕС и, оптимально, в ссоре между нами и Соединенными Штатами. Если бы США хотя бы выступали против нас с критикой, для Путина это был бы уже крупный успех", – рассуждает Фишер.

Однако, продолжил журналист, нападение Польше со стороны РФ в настоящее время не грозит: половина российской армии, считает он, сосредоточена у границ с Украиной, примером чему стала "весенняя демонстрация силы", пишет Polityka.

Ранее обозреватель Ян Энгельгард заявил, что польские власти повторяют мантру о "российском вторжении", а те, кто имеют в стране иное мнение, приравниваются к инакомыслящим.

Источник: Polityka ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость269830
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А почему не готовы??? Ах да там же армия блин по натовскому стандарту! Ух! Уже страшно... А Олбанию мы не хотим захватить? То же очень полезная страна.
Гость274593
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"Этот Шифер не за что не сможет угадать, чем буду я ходить." В.В.Высоцкий
Боцман
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Малков провокатор,приведенные цитаты не соответствуют заголовку.
Гость274594
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шизик и, одним словом :)
Гостъ
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Журнашлюха ты дурак, кому нужны каклоё6ы- переносчики неизлечимой заразы каклодол6оё6изма.
Гость272705
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да кому вы нужны-шакалы.
трепанатор черепов
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Чё они там курят?
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