Москва пытается сделать Варшаву подконтрольной, уверен журналист

Россия вынашивает множество планов по включению европейских государств в свою сферу влияния, однако в настоящее время не готова к вторжению в Польшу. Такое заявление сделал обозреватель Михал Фишер, порассуждавший о геополитических интересах Кремля.

По мнению журналиста, для того, чтобы включить Польшу в число своих сателлитов, России необходимо построить из Варшавы образ "отщепенца", который находится в конфликте с остальными соседями и выдвигает абсурдные требования о возврате имущества, потерянного сотни лет назад.

"Пожалуй, для многих очевидно, что Кремль хотел бы включить Польшу в свою зону влияния и убрать из нее силы Североатлантического альянса. Так он мог бы обезопасить Белоруссию и изолировать Прибалтику, доставляющую ему проблемы", – считает обозреватель.

Однако, полагает Фишер, Польша сохраняет свое членство в Евросоюзе. Во-первых, Брюссель ожидает от страны изменений после выборов и вклада Варшавы в укрепление политической и экономической системы. Во-вторых, в стране функционирует множество европейских компаний, так что России будет проблематично избавиться от них.

"РФ заинтересована в плохих отношениях Польши с ЕС и, оптимально, в ссоре между нами и Соединенными Штатами. Если бы США хотя бы выступали против нас с критикой, для Путина это был бы уже крупный успех", – рассуждает Фишер.

Однако, продолжил журналист, нападение Польше со стороны РФ в настоящее время не грозит: половина российской армии, считает он, сосредоточена у границ с Украиной, примером чему стала "весенняя демонстрация силы", пишет Polityka.

Ранее обозреватель Ян Энгельгард заявил, что польские власти повторяют мантру о "российском вторжении", а те, кто имеют в стране иное мнение, приравниваются к инакомыслящим.